الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط من لجان الثانوية العامة: غرفة عمليات على مدار الساعة وتدخل فوري عند الحاجة (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة بأسيوط، فيتو

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية، صباح اليوم، لمتابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة بعدد من لجان المحافظة، في إطار حرصه على الاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

رافق المحافظ خلال جولته محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وشملت الجولة تفقد لجان مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بحي شرق مدينة اسيوط ومدرسة أبنوب الثانوية الصناعية بنين، حيث يؤي الطلاب امتحاني التربية الدينية والتربية القومية.

 واطلع المحافظ على سير الامتحانات، واستمع إلى ملاحظات رؤساء اللجان ومسؤولي التعليم بشأن انتظام العمل وتطبيق التعليمات الوزارية بدقة.

 

وأوضح محافظ أسيوط أن جميع اللجان انتظمت في موعدها، وكذلك وصول الأسئلة وعملية الامتحانات تسير في هدوء، لافتًا إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة بلغ 28887 طالبًا وطالبة، موزعين على 76 لجنة امتحانية، من بينها لجنتان خاصتان؛ إحداهما لمدرسة المتفوقين  STEM، والأخرى لطلاب مدرسة النور للمكفوفين. 

وتوزعت أعداد الطلاب بين 20744 في الشعبة العلمية (علوم)، و1634 في شعبة الرياضيات، و6464 في الشعبة الأدبية.

توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب

وأكد محافظ أسيوط أهمية توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب، من خلال تهوية اللجان وتطبيق أقصى درجات الحماية الصحية لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، من مراقبين وملاحظين، بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والكنترولات

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن كافة أجهزة محافظة أسيوط في حالة استنفار لضمان انضباط العملية الامتحانية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والكنترولات واستراحات المراقبين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية في كل إدارة تعليمية، وزائرات صحيات بكل لجنة مجهزة بالإسعافات الأولية للتعامل مع أي طارئ.

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري عند الحاجة، مؤكدًا متابعته اليومية الشخصية لضمان سير الامتحانات في مناخ هادئ ومستقر.

محافظ أسيوط: تجهيز كافة المستلزمات اللوجستية لامتحانات الثانوية العامة

بخطة من 10 محاور، أسيوط تستعد لامتحان 26 ألف طالب بالثانوية العامة

كما شدد محافظ أسيوط على الالتزام التام بالإجراءات الأمنية والوقائية داخل وخارج اللجان، مؤكدًا أن مستقبل الطلاب أمانة ومسئولية جماعية تتطلب تكاتف جميع الجهات لضمان نجاح المنظومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التربية الدينية الثانوية العامة الثانوية الصناعية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط امتحانات الثانوية العامة امتحانات شهادة الثانوية العامة امتحانات شهادة الثانوية شهادة الثانوية طلاب الثانوية العامة طلاب مدرسة النور للمكفوفين محافظة اسيوط

مواد متعلقة

محافظة أسيوط تنظم يوما علميا للتوعية بمرض الديمنشيا

محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام

التفتيش ذاتي.. انطلاق الامتحانات للثانوية العامة في 76 لجنة بأسيوط (بث مباشر)

جلسة تثقيفية حول الإصلاح المؤسسي وتحسين الخدمات الحكومية بجامعة أسيوط (صور)

محافظ أسيوط: متابعة يومية للمراكز التكنولوجية لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

محافظ أسيوط: تجهيز كافة المستلزمات اللوجستية لامتحانات الثانوية العامة

محافظ أسيوط يتفقد السوق الحضري الجديد بنادي الشبان المسلمين تمهيدًا لافتتاحه (صور)

بخطة من 10 محاور، أسيوط تستعد لامتحان 26 ألف طالب بالثانوية العامة

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 6 من مراقبي الثانوية العامة في انقلاب ميكروباص بسوهاج

حقيقة تسريب امتحاني التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

إذاعة جيش الاحتلال: خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت

بعد خفض كميات الغاز الطبيعي، أبو قير للأسمدة تعلن بدء تنفيذ خطة صيانة مصانع الشركة

الأشعة تثبت إصابة إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع إنتر ميامي في كاس العالم للاندية

تفاصيل تحطم مروحية تقل حجاجًا في الهند ومصرع ركابها

إسرائيل تصرخ وتل أبيب تبحث عن أحياء تحت الأنقاض، والنشطاء: المحتل يذوق مرارة غزة (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

بالجنيه والدولار.. أسعار الاشتراك في الرخص الأفريقية للمدربين المصريين والأجانب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات

من هو أكثر إنسان ظالم في الدنيا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية