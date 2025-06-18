طريقة عمل الآيس كوفي، بمكونات اقتصادية واحلى من الجاهز

طريقة عمل الآيس كوفي، الآيس كوفي من المشروبات المنبهة الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهو منعش فى فصل الصيف.

وطريقة عمل الآيس كوفي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا بأسعار عالية وذلك لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل الآيس كوفي.

مكونات عمل الآيس كوفي:-

1 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان (أو كوب صغير من الإسبريسو)

1/2 كوب ماء ساخن

1/2 كوب حليب بارد (حسب الرغبة: كامل الدسم، قليل الدسم، أو نباتي مثل اللوز أو جوز الهند)

مكعبات ثلج

سكر أو محلي حسب الذوق

فانيليا أو نكهة إضافية (اختياري)

كريمة مخفوقة للتزيين (اختياري)

طريقة عمل الآيس كوفي:-

اخلطي القهوة مع الماء الساخن وقلبي جيدا حتى تذوب تماما.

أضيفي السكر أو المحلي حسب الرغبة، وقلبي حتى يذوب.

اتركي القهوة لتبرد قليلا، أو ضعيها في الثلاجة لمدة 5 دقائق.

في كوب تقديم، ضعي مكعبات الثلج حتى المنتصف.

اسكبي القهوة فوق الثلج، ثم أضيفي الحليب البارد.

يمكن إضافة القليل من الفانيليا أو نكهة الكراميل أو البندق حسب الرغبة.

زيني الوجه بالكريمة المخفوقة إذا رغبتى، وقدميها فورا.

استخدمي قهوة قوية للحصول على طعم واضح بعد إضافة الثلج والحليب.

إذا كنتي لا تحبين تخفيف القهوة، جربي تجميد قهوة في مكعبات الثلج بدلا من الماء العادي.

يمكن إضافة صوص شيكولاتة أو كراميل داخل الكوب لإعطاء نكهة خاصة ولمسة جميلة في الشكل.

يفضل استخدام حليب بارد جدا ليحافظ على برودة المشروب.

طريقة عمل الآيس كوفي

فوائد القهوة للصحة

والقهوة من المنبهات التى لها قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة، ومن فوائد القهوة:-

تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهي مركّبات تساهم في حماية الجسم من تأثير الجذور الحرة التي قد تسبّب أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

القهوة تُعد من المصادر الغنية بالكافيين، وهو عنصر يُعرف بقدرته على تعزيز التركيز والانتباه وتحسين الأداء الذهني، مما يجعلها مشروب مفضل لدى الطلاب والعاملين على حد سواء.

أظهرت بعض الدراسات أن تناول القهوة بشكل معتدل قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك بفضل تأثيرها الإيجابي على حساسية الجسم للأنسولين.

هناك أدلة على أن القهوة قد تقلل من احتمال الإصابة بأمراض الكبد، خاصة تليّف الكبد وسرطان الكبد، حيث تبيّن أن من يشربون القهوة بانتظام لديهم كبد أكثر صحة مقارنة بغيرهم.

من الناحية النفسية، للقهوة دور في تحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب، إذ يُحفّز الكافيين إنتاج بعض الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تلعب دور مهم في الإحساس بالسعادة والنشاط، كما أن لطقوس شرب القهوة سواء بمفردك أو برفقة الآخرين أثر اجتماعي وعاطفي يعزز من شعور الراحة والاسترخاء.

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