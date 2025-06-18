التلفزيون الإيراني: مفاجأة مرتقبة الليلة وحدث سيذكره العالم لقرون

أدلى التليفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، بتصريح "غامض" جاء فيه أن هناك مفاجأة الليلة "سيتذكرها العالم لقرون عدَّة".

يأتي ذلك مع ورود تقارير عدَّة عن احتمالية مشاركة الولايات المتحدة في الحرب إلى جانب إسرائيل.

وتوعدت إيران، الولايات المتحدة، في حال تدخلها في الحرب بقصف قواعدها في المنطقة.

إلى ذلك، نقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر قولها إن مسؤولين أمريكيين يخشون اتساع نطاق الحرب بسبب ضغط إسرائيل على البيت الأبيض للتدخل.

وقدرت مصادر الصحيفة أنه في حال مشاركة الولايات المتحدة في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، سيعود الحوثيون إلى مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وستهاجم الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق القواعد الأمريكية.

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