لطلاب الثانوية العامة، أطعمة ومشروبات تساعد على النوم الهادئ

أطعمة ومشروبات تساعد على النوم الهادئ، يُعد النوم الهادئ والعميق من أساسيات الصحة الجسدية والنفسية لأي طالب، فخلال النوم تحدث عمليات إصلاح وتجديد للخلايا، ويتم تنظيم الهرمونات، ويستعيد الجسم نشاطه وتركيزه.





ومع تزايد ضغوط المذاكرة والتوتر خلال فترة الامتحانات، أصبح الكثير من الطلاب يعانون من الأرق وصعوبة في النوم.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الطعام يلعب دورًا محوريًا في تنظيم النوم، فبعض المكونات الغذائية تحفّز إفراز الهرمونات المسؤولة عن الاسترخاء والنوم، بينما قد تسبب مكونات أخرى الأرق والتوتر.



وأضافت الدكتورة مها، أنه مع اعتماد أسلوب حياة صحي ومتوازن، يمكن تحقيق نوم هادئ وعميق للطلاب، دون اللجوء إلى العقاقير الطبية.



لذلك، إذا عانى أي طالب خلال فترة الامتحانات من صعوبة في النوم، يمكن تعديل النمط الغذائي وإضافة بعض الأطعمة والمشروبات إلى الروتين اليومي، وسيلمس الفرق في جودة نومه وطاقته في اليوم التالي.

أولًا: أطعمة تساعد على النوم الهادئ

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، أبرز الأطعمة والمشروبات التي تساعد على النوم الهاديء، وفوائدها وتأثيرها على جودة النوم.

1. الموز

الموز غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معدنان يساعدان على استرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب. كما يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى السيروتونين ثم إلى الميلاتونين، وهو هرمون النوم المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية للجسم.

2. الشوفان

بالرغم من أن الشوفان يُستهلك غالبًا في وجبة الإفطار، إلا أنه يُعد خيارًا رائعًا قبل النوم. فهو غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تعزز إفراز الإنسولين، مما يساعد التربتوفان على الوصول إلى الدماغ وتحفيز إنتاج السيروتونين. كما يحتوي على كمية طبيعية من الميلاتونين.

3. اللوز

اللوز مصدر ممتاز للمغنيسيوم، الذي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز جودة النوم وخاصة لدى من يعانون من الأرق. كما يحتوي على البروتين والدهون الصحية التي تحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم أثناء الليل، مما يساهم في نوم أكثر استقرارًا.

4. الكرز

الكرز، وخاصة الحامض منه، يُعد من المصادر الطبيعية القليلة لهرمون الميلاتونين. وقد أظهرت بعض الدراسات أن شرب عصير الكرز مرتين يوميًا يساعد في تحسين جودة النوم وزيادة ساعاته.

5. الزبادي أو اللبن الرائب

منتجات الألبان تحتوي على الكالسيوم، وهو عنصر يساعد الدماغ على استخدام التربتوفان لإنتاج الميلاتونين. كما أن البروبيوتيك الموجود في اللبن الرائب يحسّن من صحة الجهاز الهضمي، ما ينعكس إيجابيًا على جودة النوم.

6. الأرز الأبيض

يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يساعد في رفع مستوى الإنسولين وبالتالي تسريع دخول التربتوفان إلى الدماغ. وأظهرت دراسات أن تناول الأرز الأبيض بضع ساعات قبل النوم قد يؤدي إلى نوم أسرع وأعمق.

أطعمة لنوم جيد

ثانيًا: مشروبات تساعد على النوم الهادئ



1. الحليب الدافئ

يعتبر من أشهر المشروبات المهدئة قبل النوم. يحتوي على الكالسيوم والتربتوفان، وهما مكونان يساعدان على تهدئة العقل والجسم. ويمكن تعزيز تأثيره بإضافة قليل من العسل أو القرفة.

2. شاي البابونج

البابونج معروف بخصائصه المهدئة، وهو من الأعشاب التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل القلق. ويحتوي على مادة "الأبيجينين" التي ترتبط بمستقبلات معينة في الدماغ تساعد على النوم.

3. شاي النعناع

النعناع لا يحتوي على الكافيين، وله تأثير مهدئ على العضلات والجهاز العصبي. كما أنه يحسن من عملية الهضم، ما يساعد من يعانون من اضطرابات في المعدة أثناء النوم.

4. شاي اللافندر (الخُزامى)

اللافندر من الأعشاب العطرية ذات التأثير المهدئ، سواء استُخدم كزيت عطري أو شُرب كشاي. وقد أظهرت الدراسات أن استنشاق رائحة اللافندر أو شربه قبل النوم يساعد على تقليل القلق وتحسين جودة النوم.

5. الحليب النباتي (مثل حليب اللوز أو الشوفان)

إذا أُضيف إليه القليل من القرفة أو العسل، يصبح مشروبًا مهدئًا وخاليًا من الكافيين واللاكتوز، ما يجعله مثاليًا لمن يعانون من حساسية اللاكتوز أو مشاكل الهضم.

النوم الهاديء

ثالثًا: نصائح هامة لتعزيز فاعلية هذه الأطعمة والمشروبات



الابتعاد عن الكافيين: من المهم تجنب القهوة، الشاي الأسود، مشروبات الطاقة، والشيكولاتة قبل النوم بمدة لا تقل عن 6 ساعات.

عدم تناول وجبات ثقيلة قبل النوم: احرصي على أن تكون آخر وجبة قبل النوم خفيفة، وغنية بالبروتين أو الكربوهيدرات المعقدة.

الانتظام في مواعيد الطعام: يساعد الجسم على ضبط ساعته البيولوجية، مما يسهم في نوم أسرع وأكثر انتظامًا.

التركيز على الروتين المسائي: اجعلي من تناول كوب من شاي البابونج أو الحليب الدافئ جزءًا من روتينك اليومي لتهيئة الجسم والعقل للنوم.

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