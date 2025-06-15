أهم النصائح لتجنب الخوف أثناء امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة تمثل هاجسا كبيرا وخوفا لدى آلاف الطلاب وأسرهم، حيث ترتبط هذه المرحلة بمستقبل الطالب التعليمي والمهني، وهو ما يزيد من مشاعر الخوف والقلق.

التغلب على الخوف في إمتحانات الثانوية العامة

وتقدم فيتو أهم النصائح التي تساعد طلاب الثانوية العامة على تجنب الخوف خلال الامتحانات والتعامل معها بثبات وثقة بحسب الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة وتضمنت أهم النصائح:

1. الاستعداد الجيد هو مفتاح الطمأنينة

يجب وضع خطة مذاكرة واقعية وتوزيع الوقت بشكل متوازن بين المواد، مع مراجعة الأسئلة السابقة.

2. المذاكرة بذكاء لا بكم كبير

التفكير الإيجابي وتجنب الحشو والتركيز على الفهم لا الحفظ فقط، يسهم في تخفيف الضغط الذهني ويمكن استخدام خرائط ذهنية وملاحظات مختصرة يسهل عملية الاسترجاع في وقت الامتحان.

3. السيطرة على التفكير السلبي

يجب أن يتوقف الطالب عن مقارنة نفسه بالآخرين أو توقع الأسوأ.

4. الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية

النوم المبكر والنوم الكافي يعززان التركيز.

تناول الطعام الصحي والمتوازن يمدّ الجسم بالطاقة.

ممارسة رياضة خفيفة أو تمارين تنفس تساعد على تقليل التوتر

5. تجنب الضغط الخارجي

ينصح أولياء الأمور بتقديم الدعم المعنوي وتجنب الضغط الزائد أو التهديد بالعقاب. والكلمة الطيبة والتشجيع تصنع فارق في نفسية الطالب.

6. التدريب على أجواء الامتحان

حل امتحانات تجريبية في ظروف مشابهة للواقع يعود الطالب على التعامل مع الوقت والأسئلة ويقلل رهبة يوم الامتحان.

7. كيفية مواجهة الخوف وقت الامتحان

خذ نفسًا عميقًا وبطيئًا قبل بدء الامتحان.

اقرأ الأسئلة بتركيز ولا تتسرع.

ابدأ بالسؤال الأسهل لبناء ثقتك.

كان الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أعلن أنه تم الدفع ب2424 سيارة إسعاف لتأمين أكثر من 800 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة.

سيارات الإسعاف ستعمل طوال موسم الامتحانات

وأكد رئيس هيئة الإسعاف المصرية أن سيارات الإسعاف ستعمل طوال موسم الامتحانات، من خلال تفعيل الانتشار الحر بالقرب من المقار التي ستعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه جرى تفعيل خطة الإزاحات بين المدن والمحافظات لتوفير إسناد عاجل في حال زيادة عدد الحالات في منطقة أو محافظة معينة.

واعتمد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي الإسعافية، لامتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي تبدأ من 15 يونيو الجاري وتنتهي 15 يوليو 2025، ذلك حفاظًا على الحالة الصحية للطلاب وتأمين احتياجاتهم الطبية، والتدخل السريع إذا لزم الأمر وتقديم المساعدات الإسعافية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن خطة التأمين الطبي تتضمن التأكد من توافر مخزون كافٍ من أسطوانات الأكسجين، وكفاءة عمل أجهزة الـ«مونيتور» الخاصة بقياس العلامات الحيوية، وأجهزة الصدمات الكهربائية (AED) للتعامل مع حالات توقف عضلة القلب المفاجئ، فضلا عن إدراج جميع البلاغات الواردة من لجان الثانوية العامة، بشكل فوري ضمن البلاغات الطارئة.

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