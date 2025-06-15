7 نصائح لتقليل التوتر والقلق أثناء امتحانات الثانوية العامة

في موسم امتحانات الثانوية العامة، تزيد مشاعر التوتر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، مما يؤثر سلبًا على الأداء في الامتحانات.

ويعد التحكم في الضغط النفسي خلال هذه الفترة أمرا مهما للحفاظ على التوازن الذهني وتحقيق أفضل النتائج.

أسباب التوتر خلال امتحانات الثانوية العامة

وبحسب الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة يرجع التوتر إلى عوامل متعددة، أبرزها:

١- ضغط التوقعات من الأسرة والمجتمع.

٢- الخوف من الفشل أو من عدم تحقيق المجموع المطلوب لدخول الكلية المرغوبة.

٣- السهر الطويل، وسوء تنظيم الوقت.

٤- تناول المنبهات بشكل مفرط، يزيد من حدة القلق ويؤثر على التركيز والمذاكرة الفعالة.

نصائح فعالة لتقليل التوتر

1. تنظيم الوقت بذكاء

يجب وضع خطة مذاكرة واقعية، تتضمن فترات راحة قصيرة كل ساعة، مع تحديد الأولويات بناءً على صعوبة المواد وموعد الامتحانات.



2. النوم الجيد

النوم الكافي من 7 إلى 8 ساعات يساعد على تعزيز التركيز وتقوية الذاكرة وتقليل الانفعال.



3. التغذية الجيدة

تناول وجبات متوازنة تحتوي على الفيتامينات والبروتينات، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقليات والمنبهات الزائدة مثل القهوة.



4. التمارين الرياضية الخفيفة

المشي أو تمارين التنفس تساعد على تقليل التوتر وتحسين المزاج.

امتحانات الثانوية العامة، فيتو



5. التأمل والتنفس العميق

تخصيص دقائق قليلة يوميًا لممارسة التأمل أو تمارين الاسترخاء يسهم في تهدئة الذهن.



6. الدعم النفسي من الأسرة

كلمات التشجيع والتفهم من الوالدين تخفف الضغط عن الطالب، ويجب تجنب المقارنات أو زيادة الحمل النفسي بالتوقعات العالية.



7. الثقة بالنفس

تذكير النفس بالإنجازات السابقة والسعي للإتقان بدلا من الكمال يساعد في مواجهة الخوف والتوتر.

8. تذكر مقولة "أعط أفضل ما لديك، واترك النتيجة على الله".

كان الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أعلن أنه تم الدفع ب2424 سيارة إسعاف لتأمين أكثر من 800 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة.

سيارات الإسعاف ستعمل طوال موسم الإمتحانات

وأكد رئيس هيئة الإسعاف المصرية أن سيارات الإسعاف ستعمل طوال موسم الامتحانات، من خلال تفعيل الانتشار الحر بالقرب من المقار التي ستعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه جرى تفعيل خطة الإزاحات بين المدن والمحافظات لتوفير إسناد عاجل في حال زيادة عدد الحالات في منطقة أو محافظة معينة.

واعتمد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي الإسعافية، لامتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي تبدأ من 15 يونيو الجاري وتنتهي 15 يوليو 2025، ذلك حفاظًا على الحالة الصحية للطلاب وتأمين احتياجاتهم الطبية، والتدخل السريع إذا لزم الأمر وتقديم المساعدات الإسعافية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن خطة التأمين الطبي تتضمن التأكد من توافر مخزون كافٍ من أسطوانات الأكسجين، وكفاءة عمل أجهزة الـ«مونيتور» الخاصة بقياس العلامات الحيوية، وأجهزة الصدمات الكهربائية (AED) للتعامل مع حالات توقف عضلة القلب المفاجئ.

كما أكد إدراج جميع البلاغات الواردة من لجان الثانوية العامة، بشكل فوري ضمن البلاغات الطارئة.

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