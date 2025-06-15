نصائح وزارة الصحة لتقوية المناعة خلال امتحانات الثانوية العامة

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الصحية الهامة لتقوية مناعة طلاب الثانوية العامة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة والتي بدأت اليوم الأحد.

عادات غذائية وصحية تساعد في دعم الجهاز المناعي

تتضمن النصائح خمس عادات غذائية وصحية رئيسية تساعد في دعم الجهاز المناعي وتحسين أداء الطالب الذهني والجسدي، وتشمل:

1. الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين

أوصت وزارة الصحة بتناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات، خاصة البقوليات، لما لها من دور أساسي في بناء خلايا الجسم وتقوية جهاز المناعة.



2. تناول الفاكهة بين الوجبات

الفواكه تعد مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين "C"، الذي يعزز من مقاومة الجسم للأمراض ويقلل الشعور بالإجهاد.



3. طبق السلطة أساسي في كل وجبة

تنصح وزارة الصحة بإدخال طبق السلطة إلى كل وجبة رئيسية، لما يحتويه من خضروات غنية بالألياف والعناصر الغذائية المهمة.



4. شرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميًا

الحفاظ على الترطيب الجيد للجسم من العوامل الأساسية للتركيز وتنشيط الدورة الدموية، وبالتالي دعم الأداء الذهني خلال الامتحانات.



5. النوم لمدة 8 ساعات يوميًا

النوم الكافي يعتبر عاملًا رئيسيًا في استعادة نشاط الجسم وتحسين قدرات الاستيعاب والانتباه، كما يسهم في تقوية جهاز المناعة.

وقد أكدت وزارة الصحة أن الصحة الجسدية والنفسية وجهان لعملة واحدة في تحقيق النجاح الدراسي والتفوق.

كان الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أعلن أنه تم الدفع ب2424 سيارة إسعاف لتأمين أكثر من 800 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة.

سيارات الإسعاف ستعمل طوال موسم الامتحانات

وأكد رئيس هيئة الإسعاف المصرية أن سيارات الإسعاف ستعمل طوال موسم الامتحانات، من خلال تفعيل الانتشار الحر بالقرب من المقار التي ستعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه جرى تفعيل خطة الإزاحات بين المدن والمحافظات لتوفير إسناد عاجل في حال زيادة عدد الحالات في منطقة أو محافظة معينة.

واعتمد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي الإسعافية، لامتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي تبدأ من 15 يونيو الجاري وتنتهي 15 يوليو 2025، ذلك حفاظًا على الحالة الصحية للطلاب وتأمين احتياجاتهم الطبية، والتدخل السريع إذا لزم الأمر وتقديم المساعدات الإسعافية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن خطة التأمين الطبي تتضمن التأكد من توافر مخزون كافٍ من أسطوانات الأكسجين، وكفاءة عمل أجهزة الـ«مونيتور» الخاصة بقياس العلامات الحيوية، وأجهزة الصدمات الكهربائية (AED) للتعامل مع حالات توقف عضلة القلب المفاجئ.

كما أكد إدراج جميع البلاغات الواردة من لجان الثانوية العامة، بشكل فوري ضمن البلاغات الطارئة.

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