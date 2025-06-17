محافظ الفيوم يعتمد أكبر حركة تنقلات في الإدارة المحلية

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حركة تنقلات موسعة بالإدارة المحلية، تضمنت ندب، وتجديد ندب، رؤساء المراكز والمدن، والوحدات المحلية القروية بجميع مراكز المحافظة، وعدد من إدارات الديوان العام.

رؤساء المدن والمراكز

شمل القرار، تجديد ندب خالد أحمد فراج رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتور أحمد ثابت أحمد رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، محمد فتحي أحمد رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وندب سالم جمال سالم فتيح للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وشيرين محمد محمود للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وجمال عبدالقوي محمد للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

ديوان عام محافظة الفيوم

كما تضمن القرار عددًا من مديري الإدارات والوحدات بديوان عام المحافظة، فقد تم تجديد ندب وسام فرحات شاكر مديرًا للإدارة العامة للشئون الإنتاجية والإقتصادية بالديوان العام، والإشراف على مكتب الإستثمار، وندب حازم محمد حسني للعمل مديرًا للإدارة العامة للمتابعة الداخلية بالديوان العام، وهاني رجب فؤاد للعمل مديرًا للشئون القانونية بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وأسامة لطفي أحمد للعمل مديرًا لمشروع إدارة المواقف والنقل الجماعي، وعبدالرحمن علي محمد للعمل مديرًا لشئون الطلاب بالديوان العام، وأحمد محمود محمد مديرًا للعلاقات الخارجية بالإدارة العامة للعلاقات العامة بالديوان العام، ومحمد منصور حلمي للعمل مديرًا للعلاقات الداخلية بالإدارة العامة للعلاقات العامة بالديوان العام، ونزيه محمد ربيع للعمل مديرًا لوحدة المخلفات الصلبة بالديوان العام.

تابع ديوان عام المحافظة

كما تضمن القرار تجديد ندب حامد عبدالرازق محمد مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومصطفي على زين العابدين مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ورحاب إسماعيل أبوغرب مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وعاطف محمد عبدالتواب مدير إدارة الشئون الإدارية، وحسين رجب عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، وأميرة محمود سيد مدير إدارة المتابعة والتقييم بالإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة أسماء صلاح رمضان مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والسياسات بالإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، وجيهان عبدالوهاب سرحان مدير إدارة القضايا والتظلمات بالإدارة العامة للشئون القانونية، وفرح إبراهيم عبدالفتاح مدير إدارة متابعة التراخيص والمرافق والعقود، ورباب علي عبدالمعتمد مدير إدارة شئون مشروعات الخريجين، وعبدالرؤوف محمود محمد مدير إدارة شئون البيئة، وماجد ثروت حسن الغمري مدير إدارة التعاون، وحلمي ربيع لبيب مدير إدارة بناء وتنمية القرية، وماجي محمد كمال مدير إدارة الموارد المائية، وعلاء سلطان مدير مشروع البوتاجاز، وحمادة روبي إبراهيم مدير وحدة حقوق الإنسان، والدكتورة هويدا مدحت محمد مدير وحدة أيادي مصر، والمهندسة أمل حسين وهبة مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والدكتورة سمر سعيد معوض مدير وحدة التنمية المستدامة، والدكتورة وسام سعيد يوسف مدير وحدة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة مروة أحمد محمد مدير وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة.

الوحدة المحلية لمركز الفيوم

كما شمل القرار نواب وسكرتيري عموم ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية لمركز ومدينة الفيوم، حيث تم ندب محمد شعبان عبدالرحمن للعمل سكرتيرًا عامًا للمركز، وفوزي عبدالقوي علي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وخليفة روبي عبود نائب رئيس المركز لشئون الإشغالات والمرافق، ونبيل نعيمي عبدالواحد نائب رئيس المركز لشئون القرى، ومحمد عيد عبدالحميد رئيسًا لحى شرق، ومحمد حمدي صالح رئيسًا لحى غرب، ومحمد فاروق عبدالفتاح رئيسًا لحي جنوب، وسعاد السيد منصور، رئيسًا لحي الجون، ومحمود عبدالعزيز محمد رئيسًا للحي المتميز بدمو، وحسام عبد العظيم محمد رئيسًا لحي زهراء الفيوم بدمو، وأحمد لطفي أحمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة، وجمال شعبان عبدالواحد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الناصرية، وميرفت كمال عويس رئيسًا للوحدة المحلية لقرية دمو، ومحمد سيد غانم رئيسًا للوحدة المحلية لقرية العزب، وتامر إبراهيم علي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية تلات، ومحمود محمد محمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية اللاهون، ومحمود رمضان محمود رئيسًا للوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع، وعصام فوزي علي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية هوارة عدلان، وخالد سيد علي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية كفور النيل، وعلا يوسف محمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الشيخ فضل، وأحمد محمد محمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية العدوة، ورحاب جلال محمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية سيلا، وجبهان حمدي أحمد رئيسًا الوحدة المحلية لقرية دسيا.

الوحدة المحلية لمركز إطسا

وفي مركز ومدينة إطسا، تم ندب أحمد منير طاهر للعمل سكرتيرًا عامًا لمركز إطسا، ومحمد محمود مدين نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وعبدالحميد عبدالمولى عبدالغني نائب رئيس المركز لشئون القرى، وحسين أحمد أحمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أبو جندير، وشعبان على عطية رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الغرق، وأحمد محمد موسي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية منية الحيط، وهاني محمد عبدالفتاح رئيسًا للوحدة المحلية لقرية جردو، ومحمد السيد عبدالعاطي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أبو صير دفنو، ومحمد على إبراهيم رئيسًا للوحدة المحلية لقرية تطون، وأحمد جمعة حسب رئيسًا للوحدة المحلية لقرية قلمشاه، وحسن عبد الحميد محمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية قلهانة، وأيمن محمد فهمي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية شدموه، وأحمد عبد الكريم على رئيسًا للوحدة المحلية لقرية قصر الباسل، وإيهاب عبدالعزيز محمود رئيسًا للوحدة المحلية لقرية مطول، ووليد محمود عبد المنعم رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحجر.

الوحدة المحلية لمركز سنورس

وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، تم ندب شعبان أحمد عبدالغني للعمل سكرتيرًا عامًا المركز، ومحمود سيد علي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وخالد صغير أمين نائب رئيس المركز لشئون القرى، ومحمد خالد محمد نائب رئيس المركز لشئون المرافق والإشغالات، ومحمد رجب جودة رئيس الوحدة المحلية لقرية جبلة، وأحمد سيد عويس رئيس الوحدة المحلية بسنهور القبلية، وأحمد محمود رشاد رئيس الوحدة المحلية لقرية نقاليفة، وخالد عبدالله عويس رئيس الوحدة المحلية لقرية فيديمين، ومحمد أحمد سيد رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا، وعلاء شعيب علي رئيس الوحدة المحلية لقرية جرفس، وأحمد رمضان عبدالغني رئيس الوحدة المحلية لقرية مطرطارس، وحسين محمد محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية منشأة بني عتمان، وحسن حسني عبد المجيد رئيس الوحدة المحلية لقرية بيهمو، ومحمد صالح محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية السعيدية، والسيد صلاح السيد رئيس الوحدة المحلية لقرية منشأة طنطاوي، وعبد التواب أمين عبد الباقي رئيس الوحدة المحلية لقرية سنهور البحرية.

الوحدة المحلية لمركز طامية

وفي لوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، شمل القرار تجديد ندب خميس حسين محمد عبد الله سكرتير عام المركز، وناجي إبراهيم عبد المحسن نائب رئيس المركز لشؤون القرى، وأشرف أيوب عبد الفتاح للعمل نائبًا لرئيس المركز لشؤون المدينة، وندب عدنان شاكر محمد نائبًا لرئيس المركز لشؤون المرافق والإشغالات، ومحمود أمين إسماعيل للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية سرسنا، وثابت مسعود عبد المحسن رئيسًا للوحدة المحلية لقرية فانوس، وعادل جمعة إبراهيم رئيسًا للوحدة المحلية لقرية منشاة الجمال، وفاطمة عبد الباقي عبد السلام رئيسًا للوحدة المحلية لقرية كفر محفوظ، وثروت حسن محمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الجمهورية، وصابر إبراهيم محمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الروضة، وصلاح أحمد سعيد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية قصر رشوان، وصبحي أحمد عبد العزيز رئيسًا للوحدة المحلية لقرية المظاطلي، وجمال محمد حسونة رئيسًا للوحدة المحلية لقرية العزيزية، ورجب إبراهيم عويس رئيسًا للوحدة المحلية لقرية دار السلام.

الوحدة المحلية لمركز أبشواي

وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، شمل القرار تجديد ندب نسرين محمد عبد الحميد سكرتير عام المركز، ومحمد لطفي إسحاق للعمل نائبًا لرئيس المركز لشؤون المدينة، ومحمد شعبان عبد القادر نائبًا لرئيس المركز لشؤون القرى، ورحاب محمد شاكر رئيسًا للوحدة المحلية لقرية شكشوك، ومحمد السيد محمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أبو شنب، وشاهيناز رجب محمود رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أبوكساه، ومصطفى محمد نبوي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الخالدية، ورفعت ماهر بسخيرون رئيسًا للوحدة المحلية لقرية النصارية، وعاشور محمد شعبان رئيسًا للوحدة المحلية لقرية سنرو القبلية، ومحمود زايد عبد الرسول رئيسًا للوحدة المحلية لقرية العجميين، وهيام محمد عبد العال رئيسًا للوحدة المحلية لقرية طبهار.

مركز يوسف الصديق

وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، تضمن القرار تجديد ندب أحمد محمد عبد الرحمن سكرتير عام المركز، وندب كامل معوض عبد الغني للعمل نائبًا لرئيس المركز لشؤون المدينة، وأحمد علي عبد الونيس نائبًا لرئيس المركز لشؤون القرى، ومحمد حلمي أحمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية قارون، وعبد الناصر محمود علي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية قصر الجبالي، وعامر عبد الله السيد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية كحك، ومحمود عبد السيد مهدي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الشواشنة والدكتورة زينب علي محمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية المشرك، وأشرف عبد الحميد علي برديسي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الريان، وعلي شريف محمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحامولي، وحسن عبد الحميد صادق رئيسًا للوحدة المحلية لقرية النزلة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية، والاهتمام بملفي التصالح والتقنين، فضلًا عن ملف النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع، والتواجد المستمر بين المواطنين في الشارع، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.