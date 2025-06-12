محافظ الفيوم يلتقي وفد الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بعدد من القطاعات التنموية والخدمية على أرض محافظة الفيوم، حضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

محاور لقاء المحافظ برئيس وفد الاتحاد الاوربي

تناول اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، ووفد الاتحاء الأوروبي لدى مصر في العديد من القطاعات التنموية والخدمية "الزراعة وآليات دعمها، وإدارة المياه، والمحميات الطبيعية، وتنمية بحيرة قارون، والتنمية السياحية والصناعية، والصرف الصحي، وآليات الحفاظ على البيئة والتحول للأخضر"، بجانب استعراض آليات تجاوز التحديات بهدف الوصول للتنمية المستدامة، والمشروعات القومية مثل مشروعات المبادرة القومية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، ودور التعليم والتطور التكنولوجي في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

المقومات الطبيعية للمحافظة

وقال محافظ الفيوم، إن الفيوم تتمتع بالعديد من المقومات البيئية والطبيعية المتفردة، فهي تمثل مصر في صورتها الصغرى، حيث يشقها بحر يوسف، ويوجد بها بحيرة قارون، وتتنوع فيها الزراعات من محاصيل استراتيجية كالقطن والقمح وبنجر السكر، وكذا زراعة النباتات الطبية والعطرية، فضلًا عن بساتين الفاكهة، وزراعات الخضر، كما توجد بالفيوم آثار تاريخية تضرب بعمق في التاريخ لملايين السنين، بجانب آثار الحضارات المختلفة من فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية، كما تمتلك الفيوم العديد من المشروعات الصناعية خاصة بمنطقتي كوم أوشيم، والفيوم الجديدة، مما يجعل الفيوم من محافظات الصف الأول بين محافظات الجمهورية.

مميزات الفيوم

وأوضح محافظ الفيوم، أن طبيعة المحافظة وميزاتها النسبية تحتاج لتعامل خاص لاسيما في عمليات الري، حيث تستلزم دقة شديدة في استخدام مياه الري، كما تتفرد المحافظة بتنوع بيئاتها صحراوية، وأخرى زراعية، فضلًا عن المحميات الطبيعية كوادي الحيتان وبحيرتي قارون والريان.

وأشار إلى الجهود التى تبذلها المحافظة، لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، بهدف عودتها لسابق عهدها، وكذا العمل على الارتقاء بالقطاع الزراعي والميكنة وأساليب الري الحديث، فضلًا عن الأخذ بكل أساليب التنمية السياحية والصناعية، والارتقاء بالإنتاج الحيواني والداجني، والعمل على الاستثمار الأمثل لكافة الأصول على أرض الإقليم.

خدمات تطورت في الفيوم

ولفت المحافظ، إلى أن الفيوم يوجد بها العديد من الخدمات التى شهدت تطورًا ملموسًا خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مما أسهم في توفير الخدمات للمواطنين بشكل لائق، وساعد في قدرة المحافظة على مواجهة العديد من التحديات والأزمات، وليس أدل على ذلك من مجابهة فيروس كورونا، ومجابهة السيول التى ضربت المحافظة الفترة الأخيرة في ظل التغيرات المناخية.

كما تعمل المحافظة على التعاون البناء مع العديد من الدول بقطاع التعليم الفني والتكنولوجيا خاصة إيطاليا، فضلًا عن العمل للمحافظة على الطبيعية الريفية للمحافظة، خاصة بقرية تونس السياحية على ساحل بحيرة قارون، والتي قامت المحافظة بوضع اشتراطات بنائية خاصة بها نظرًا لطبيعتها المتفرد

مشروعات التحول الأخضر

وقالت رئيس وفد الاتحاد الأوربي لدى مصر، أن مشروعات التحول الأخضر تأتي على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي في مصر، مشيرة إلى عقد عدة اجتماعات مع وزراء البيئة والتنمية المحلية، من أجل وضع خطة وجدول أعمال للتنمية المستدامة والتحول الأخضر، وأوضحت أن مصر وضعت نفسها كمركز إقليمي للطاقة الخضراء يخدم إفريقيا وآسيا ومنطقة المتوسط، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء، والسياحة البيئية.

وتم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التواصل للبدء في تنفيذ بعض المقترحات التي تم بحثها، كما تبادل محافظ الفيوم، ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي والسفراء المشاركين باللقاء الهدايا التذكارية.

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