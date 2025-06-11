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محافظات

تعليم الفيوم: 19 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

قال الدكتور خالد خلف  قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم،  أنه تم تجهيز 41 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، كما تم تجهيز  16 استراحة لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة، منها 10 استراحات للرجال و6 استراحات السيدات.

 

أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بلغ 19035 طالب وطالبة، وقد تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل مديرية التربية والتعليم، للمرور على جميع لجان سير امتحانات الثانوية العامة، التأكد من توفير مياه الشرب والإضاءة والتهوية الكافية،  ومراجعة الإجراءات التأمينية داخل وخارج اللجان.

 

اجتماع محافظ الفيوم استعدادا الثانوية العامة

يذكر أن  الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عقد اجتماعًا موسعًا، لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل.

وشدد محافظ الفيوم، على جميع وكلاء الوزارة ورؤساء المدن، بضرورة تضافر كافة الجهود في توفير الخدمات اللوجيستية اللازمة لأعمال الامتحانات، من خلال خطة عمل محكمة، وتلافي جميع السلبيات للخروج بامتحانات الثانوية العامة في أحسن صورة، حرصًا على مصلحة  الطلاب.

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ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق بين مجالس المدن ومديرية التربية والتعليم، في المراجعة الشاملة لأعمال النظافة العامة، والتهوية، والتأكد من كفاءة المقاعد والأثاث المدرسي بجميع اللجان.

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