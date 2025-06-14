بعد قرار محافظ الفيوم بتكثيف الحملات عليهم، سائقو الأجرة يعاقبون المواطنون

أصدر محافظ الفيوم قرارا بتشديد الرقابة علي سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي، ومنذ صدور القرار، قرر السائقون بكل فئاتهم معاقبة المواطنين في كل مواقف الأجرة وخطوط السيرفيس والناكسي، فأصبحت المواقف زحاما طوال الأسبوع في القري والمدن، كما رفع السائقون تعريفة الركوب في كل الخطوط والسيرفبس والتاكسي بدون مبرر مفهوم، وحملات إدارة المرور والمواقف أصبحت بدون فائدة.

مشكلات موقف القاهرة والمحافظات

يقول احمد عبدالسلام موظف بإحدي شركات السادس من أكتوبر: اضطررت للغياب من العمل اليوم بسبب الزحام غير المسبوق بموقف القاهرة والمحافظات بمدينة الفيوم، كما أن السائقين رفعوا الأجرة من 40 إلي 75 جنيها، تحت مرأى ومسمع من موظفي إدارة المواقف، وأصبح العمل بالنسبة لي رحلة عذاب لأني أذهب إلي أكتوبر وأعود يوميا.

التاكسي والسيرفبس مخالفات دائمة

وقالت فاطمة عبد العال: اعمل موظفة بجامعة الفيوم، واستقل التاكسي يوميا من محل إقامتي بمنشأة البكري جنوب مدينة الفيوم، الي الجامعة واضطر لدفع 30 جنيها في التوصيلة رغم أن التعريفة المحددة من المحافظة 16.5 جنيه للتوصيلة.

وتابعت ان كثيرا من سائقي التاكسي يرفضون التوصيل الي مناطق منشاة البكري والشيخ حسن والصوفية والصيفية، وحتي السيرفيس رفع تعريفة الركوب من 3.5 جنيه الي 4 جنيهات دون رقيب، رغم أن كل السيارات تحمل أعدادا أكثر من المقرر فيصل عدد ركاب السيرفيس احيانا الي 20 راكب بدلا من 14 راكبا.

خطوط قري ابشواي ويوسف الصديق

وقال سيد عبداللطيف الكارثة الحقيقية في سيارات الأجرة بين قري مركزي ابشواي ويوسف الصديق، فهي سيارات ربع نقل تم تحويلها الي أجرة بإضافة صندوق خلفي أشبه بسيارات البوكس الخاص بالشرطة، ويضطر الشباب الي الركوب علي السيارة وعلي جانبيها بسبب الزحام الشديد، ورغم ذلك تضاعفت الاجرة 3 أضعاف.

مواقف اللاهون الفيوم والمنيب

ويؤكد احمد السلام، من أهالي اللاهون، أن تعريفة الركوب من اللاهوت الي المنيب أصبحت رسمي طوال الأسبوع 75 جنيها رغم أن التعريفة المعتمدة 41 جنبها، كما أن سيارات خط اللاهون الفيوم رفعت الآخرة من 7 جنيهات الي 10 جنيهات وتقدم العديد من الأهالي الي إدارة المرور لكن لايوجد حل، والغريب في الأمر أن خط اللاهون الفيوم يعاني من الزحام باستمرار رغم وجود 95 سيارة مرخصة علي هذا الخط لكن تعمل في خطوط أخري كالمنيب أو اكتوبر ورمسيس بعلم موظفي إدارة المواقف.

واكد مصدر بإدارة مواقف الفيوم أن الحملات مستمرة طوال اليوم، لكن الركاب لا بخطرون بالمبالغ التي يدفعونها عن استيقاف السيارات بالطريق، واي سائق يرد للإدارة ضدة شكوي من مواطن يطبق عليه القانون ويصل العقاب الي وقف السيارة ووقف السائق عن العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.