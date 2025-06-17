تحرير 828 مخالفة تموينية في حملات على أسواق الفيوم خلال أسبوعين (صور)

قال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الأجهزة الرقابية بالمديرية شنت حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري.

وتمكنت من تحرير 828 مخالفة تموينية متنوعة في مختلف القطاعات التموينية.

نتائج الحملات التموينية خلال أسبوعين في قطاع المخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات حررت 510 مخالفات بقطاع المخابز، " 109 مخالفات نقص وزن رغيف الخبز، و٥٧ مخالفة إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات، ومخالفتين عدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، و21مخالفة تصرف وتجميع للدقيق البلدي، ومخالفة عدم وجود سجلات، و7 مخالفات عدم وجود ميزان بالمخابز، و203 مخالفة متنوعة'.

مخالفات الأسواق والمواد البترولية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 185 مخالفة متنوعة، منها "119مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومخالفة عدم وجود فواتير، و4 مخالفات انتهاء صلاحية، و5 مخالفات بدون ترخيص، و116 مخالفة لحوم، ومخالفة غش تجاري، ومخالفتين بضائع مجهولة المصدر، و12 مخالفة تجميع دقيق وسلع مدعمة، و35 مخالفة عدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت".

وقد أعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، تقريرا للعرض على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للمتابعة نصف الشهرية لأنشطة المديرية.

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