بحث 81 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كلا من الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس السكرتير العام للمحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات نائب محافظ الفيوم

وعقد نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم، بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، التقى خلاله 27 حالة، كما تفقد الأعمال الإنشائية بمركز طبي تابع لإحدى الجمعيات الأهلية بالقرية، كما عقد لقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواى، التقى خلاله 28 حالة.

لقاءات السكرتير العام

كما عقد سكرتير عام محافظة الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحث خلاله 9 حالات، بحضور سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، ثم تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي، لمتابعة إجراءات إنهاء ملفات التصالح.

لقاءات السكرتير العام المساعد

وعقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاء لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله 8 حالات، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، ولقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله 9 حالات، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

نوعيات الشكاوي في المراكز

وقد تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما التنسيق مع الجمعيات الأهلية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

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