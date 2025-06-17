الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

المستشار الألماني يلمح لتدخل بلاده عسكريا ضد إيران

المستشار الألماني،
المستشار الألماني، فيتو

المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم، إذا لم تتراجع إيران فإن التدمير الكامل لبرنامجها النووي مدرج على جدول الأعمال.

المستشار الألماني يهدد إيران بالتدخل العسكري

وتابع فى تلميح واضح لـ تدخل ألمانيا عسكريا ضد إيران، فريدريش ميرتس، إذا لم تتراجع طهران فإن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل مدرج على جدول الأعمال ولا تستطيع إسرائيل فعل ذلك بمفردها.

إيران يزعم قرب صنع إيران سلاح نووي

فى ذات السياق، زعم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن إيران كانت قريبة للغاية من صنع سلاح نووي، على رغم تأكيد مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد أمام الكونجرس خلال هذا العام أن طهران لم تقترب من ذلك.

ترامب يشكك فى تقرير مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية

وقال ترامب في حديث مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال عودته ليلًا إلى واشنطن بعد مغادرته المبكرة لقمة مجموعة السبع في كندا، "لا يهمني ما قالته جابارد، مضيفًا: أعتقد أنهم كانوا قريبين للغاية من امتلاكه.

 وأشار الرئيس الأمريكى، إلى أنه ليس في مزاج التفاوض، كرّر أنه "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. الأمر بسيط للغاية".

قنبلة من طراز «جي بي يو 57» الخارقة للتحصينات، فيتو
قنبلة من طراز «جي بي يو 57» الخارقة للتحصينات، فيتو

وهذه التصريحات توحي بأن الرئيس، الذي يخطط للقاء مستشاريه في غرفة الأوضاع في البيت الأبيض، يحضّر الرأي العام الأمريكى تدريجيًا لدور أكثر مباشرة للولايات المتحدة في الحرب بين إيران وإسرائيل، علمًا أنه قال قبل ساعات فقط إن الاتفاق النووي مع إيران لا يزال قابلًا للتحقيق.

ترامب: لم أتواصل مع إيران لإجراء محادثات سلام وأريد استسلامًا كاملًا

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