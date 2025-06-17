العالم على حافة الجنون، الحرب تزداد شراسة، إيران تتوعد بحرق إسرائيل.. والكيان يهدد بتكرار عملية "بيجر حزب الله"، وترامب يهدد بالتدخل لصالح تل أبيب ويطالب سكان طهران بالرحيل

حرب إسرائيل وإيران، بات العالم اليوم على حافة الجنون، فقد تصاعدت نبرة التهديدات بين إيران وإسرائيل، أعقبها تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في الحرب لصالح إسرائيل، وقيامه بقطع مشاركته في مؤتمر دول السبع المقام في كندا، وعودته لواشنطن، وخيمت هستيريا الحرب الشرسة على منطقة الشرق الأوسط.

إيران تتوعد بهجمات قوية تطول كل أنحاء إسرائيل

البداية كانت في الساعات الأخيرة من ليلة أمس، عندما توعدت إيران بهجمات قوية تطول كل أنحاء إسرائيل، حيث قالت: "سترون الليلة شهبًا في سماء الكيان الصهيوني.!"، وأشار التلفزيون الإيراني إلى إطلاق "هجوم مركب" بالمسيرات والصواريخ تستهدف تل أبيب وحيفا".

المرشد علي الخامنئي يهدد إسرائيل، فيتو



كما نشر حساب المرشد العام الإيراني علي خامنئي، عبر منصة أكس، صورة لثلاثة صواريخ تنطلق من طهران، قائلًا: "نصر من الله وفتح قريب بإذن الله ستتغلب إيران على الكيان الصهيوني".

وكانت إيران قد طالبت سكان تل أبيب والمناطق المجاورة بالخروج منها، وهددت بأن الانتقام من عملية استهداف مبنى التليفزيون الإيراني سيكون شديدا، وسيكون الهجوم مركبا بالمسيرات والصواريخ البالستية والفرط صوتية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن مصادر مطلعة، بإطلاق القوات المسلحة دفعة جديدة من الصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت المصادر لوكالة "تسنيم": إن هجمة الليلة على الاحتلال الإسرائيلي مركبة تتضمن صواريخ ومسيرات، باتت فى طريقها إلى تل أبيب وحيفا.

وقف العمل فى مصفاة تكرير البترول في حيفا

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي وقف العمل فى مصفاة تكرير البترول في حيفا إثر استهدافها بصاروخ إيراني.

وتعرضت إسرائيل لهجوم سيبراني، حيث كشفت شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "جارديو" في وقت سابق اليوم، عن تعرض منظومة البريد الإلكتروني التابعة لشركة "نتفيجن"، المملوكة لشركة الاتصالات "سيلكوم"، لاختراق واسع النطاق.

استهداف مصفاة حيفا من الصواريخ الإيرانية، فيتو

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد استخدم القراصنة ثغرة تقنية تُعرف باسم "الترحيل المفتوح"، تتيح إرسال رسائل من خلال خوادم الشركة دون الحاجة إلى مصادقة.

وأكدت إيران أنها اخترقت دفاعت القبة الحديديه في إسرائيل، قائلة: "إدارة دفاعاتكم بين أيدينا"، وبدا ذلك واضحًا عندما أطلقت القبة الحديدية صاروخ اعتراضي للتصدي لأحد الصواريخ الإيرانية، فانطلق الصاروخ لكن بعد ثواني عاد وسقط على أحد الأماكن في إسرائيل محدثُا دويًا.

🇮🇷⚔️🇮🇱🇺🇲

🔴غير عادي

وسائل إعلام إسرائيلية:

♦️عطل فني في القبة الحديدية للمرة الثانية خلال يومين

♦️الفشل الثاني في منظومة القبة الحديدية الدفاعية وقع في موقع الإطلاق. pic.twitter.com/YEDUonRcFV — الصين بالعربية (@mog_china) June 17, 2025



وطالبت الرقابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بعدم نشر أي مقاطع فيديو لما يحدث في الداخل، عند سقوط الصواريخ الإيرانية عليها، وفرضت تعتيم تام على ما يحدث، وخلت صفحات الإعلام الإسرائيلي من كل الأحداث الجارية، أمس، حتي أن صحيفة إسرائيل هيوم قد نشرت مقطع فيديو عن تعرض أحد المنشآت الهامة لحريق، لكنها عادت وحذفته بعد دقائق.

ضربات جوية نوعية في إيران

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ ضربات جوية نوعية، أسفرت عن تدمير نحو ثلث منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، بينما وُصف القصف الإيراني على تل أبيب وحيفا بأنه "الأعنف منذ اندلاع الحرب".

لحظة استهداف التلفزيون الإيراني..

نصيحة لقوات الحرس الثوري اضربوهم في كل حجر ومدر بيوتهم مدارسهم مستشفياتهم موانئهم مطاراتهم لا تبقوا منهم ولا تذر.. لا يوجد قانون إنساني ولا أمم متحده ولا محاكم دولية كلها سيطر عليها الدجال الأكبر.. لو طبقتم هذا لأستسلموا وغادروا المنطقة.. pic.twitter.com/Pffswi1RnQ — 🇵🇸 عَبّـدُآلَحً ـكَيّمِـ آلَهِنٌآئيّ 🇴🇲 (@hakeemhinai) June 16, 2025



ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين مطلعين، أن أمريكا أبلغت حلفاءها في المنطقة أنها لن تنخرط في حرب إسرائيل وإيران، أن الرسالة الأمريكية للحلفاء أكدت، عدم انخراط واشنطن في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، إلا في حال استهدفت طهران أمريكيين في المنطقة وخرقت الخطوط الحمراء.

ترامب يهدد إيران ويطالب بإخلاء طهران

وبعد الضربات الصاروخية الإيرانية، التي أسفرت عن تدمير مبانٍ، ومنها مبنى خاص بالأبحاث العسكرية الإسرائيلية، ومع تعالي صرخات الإسرائيليين، ورغبة نتنياهو في جر أمريكا للحرب، تغيرت نبرة الرئيس الأمريكي ترامب، ليأتي بكلماته الصادمة والمفاجأة عبر منصته “تروث”، والتي قال فيها: "كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه. يا له من عار، يا له من إهدار للأرواح البشرية".

وأضاف ترامب: "ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. لقد كررتُ ذلك مرارًا وتكرارًا! على الجميع إخلاء طهران فورًا".



وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن ترامب يفكر في تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات لاستهداف منشأة "فوردو" النووية تحت الأرض، والتي تعبرها إسرائيل المنشأة النووية الأخطر في إيران.

وأُعلن عن غلق السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم 17 يونيو، بعد دعوة ترامب التي قال فيها: "على الجميع إخلاء طهران فورًا".

ومددت إيران إغلاق مجالها الجوي، بعد ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إلى ثلاثة.

هجوم على مفاعل نطنز النووي في إيران

وأفادت وكالة أنباء فارس بسماع دوي عدة انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في حي بيروزي شرقي العاصمة الإيرانية طهران، وشنت الطائرات الإسرائيلية هجومًا على مفاعل نطنز النووي في إيران، فيما حاولت الدفاعات الجوية التصدي لها.

إطلاق عدد محدود من الصواريخ من الأراضي الإيرانية، فيتو



وطالب الحرس الثوري الإيراني بإخلاء جميع المدن المحتلة فورًا، وقال إنه سيقصفها الليلة وإنها هدف مشروع، وجاءت تصريحات ‏الحرس الثوري الإيراني بعد تصريحات ترامب بإخلاء طهران فورًا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق عدد محدود من الصواريخ من الأراضي الإيرانية تجاه مناطق في شمال إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مواقع.

وبالرغم من ذلك فقد كشفت وسائل الإعلام الإيرانية عن الخسائر التي تعرضت لها تل أبيب وبعض المناطق في إسرائيل للدمار، وبثت مقطع فيديو لاستهداف موقع الموساد في هرتسليا بشمال تل أبيب.

وأصدر زعماء مجموعة السبع (G7) بيانًا مشتركًا أكدوا فيه دعمهم لأمن إسرائيل.

إيران تبدأ في استخدام أسلحة جديدة ومتطورة

وكشف قائد عسكري إيراني كبير، اليوم الثلاثاء، عن بدء استخدام أسلحة "جديدة ومتطورة"، وأن الهجمات ضد إسرائيل ستشتد خلال الساعات القادمة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال القائد العسكري الإيراني: "الهجمات ضد إسرائيل ستشتد خلال الساعات القادمة"، مضيفا أن "موجة جديدة من مئات الطائرات المسيرة ستستهدف إسرائيل".

اغتيال رئيس هيئة أركان الحرب في إيران، فيتو



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه نجح في اغتيال رئيس هيئة أركان الحرب في إيران، علي شادماني، وقال جيش الإحتلال إنه اغتال شادماني الليلة الماضية في العاصمة الإيرانية، وأن اغتياله تم بناءً على معلومات استخباراتية بقصف مقر مأهول في قلب طهران.

ووفقا لجيش الإحتلال، فإن شادماني يُعتبر القائد العسكري الأرفع في إيران والأقرب إلى المرشد علي خامنئي.

وأكدت إيران أنها أطلقت أكثر من 140 مسيّرة نحو إسرائيل، تلاها وابل من الصواريخ (بحسب وكالة ILNA).

إسرائيل تهدد بمفاجأة كبيرة وتنفيذ معركة البيجر

في المقابل هددت إسرائيل إيران بمفاجأة كبيرة أعنف من عملية "بيجر حزب الله"، حيث كشف سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحئيل لايتر، أن بلاده تُحضر "مفاجآت كبيرة" ضد إيران خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن العملية المرتقبة ستكون أكبر من عملية "البيجر" ضد حزب الله اللبناني.

سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحئيل لايتر، فيتو



وقال لايتر في حديث مع شبكة "ميريت ستريت" الأمريكية: "من المتوقع أن تقدم إسرائيل على مفاجأة في وقت لاحق من هذا الأسبوع في هجماتها على إيران، من شأنها أن تجعل عملية البيجر التي نفذها الموساد ضد حزب الله تبدو بسيطة".

حرب نفسية وعسكرية وسبرانية في المنطقة

وعلق رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر، على الأحداث قائلًا: "من الواضح أن العمليات الإيرانية اليوم اتخذت سلوكا مختلفا يعتمد على مزيج من الحرب النفسية والعسكرية والسيبرانية والأمنية لإرهاق العدو وجبهته الداخلية..".

حرب إسرائيل وإيران، فيتو



وتابع نصر الدين عامر: "ننتظر نهاية عرض اليوم الذي يبدو بأن الصهيوني أصبح فيه مرتبكا ولا يعلم ما الذي يريد أن يصل إليه الحرس الثوري، خاصة أنه شعر بالأمس بأنه أصبح مسخرة وألعوبة بيد الإيراني، وجعل المستوطنين في الملاجئ لساعات طويلة، اتضح في النهاية أنها كانت لعبة حرب نفسية، ثم انتهى العرض بضربة إيرانية هي الأقوى، وخلفت أكثر الخسائر منذ بداية العدوان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية".

وقال نصر الدين: "وهذا يجرنا إلى تفسير لقضية ذهاب العدو لقصف التلفزيون الإيراني، فهل اعتقد الصهيوني بأن الحرب النفسية تدار من هناك؟! وإذا كان العدو فكر هكذا فهو الغباء والشعور بالعجز والشعور بأنهم أصبحوا لعبة فذهبوا للانتقام فقط، وإلا فالمعروف بأن التلفزيون الإيراني هو هيئة مدنية ولا علاقة لها بهذه الأمور العسكرية".



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