السبانخ تسبب التجلطات وحصوات الكلى والأنيميا

أضرار السبانخ، السبانخ من الخضروات الورقية الشهيرة، التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وتقدم فى مصر بطرق مميزة ولذيذة.

وأضرار السبانخ، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من الحديد ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

القيمة الغذائية للسبانخ

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن السبانخ من الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، مثل الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والفيتامينات A وC وK، إلا أن تناول السبانخ بكميات كبيرة أو في بعض الحالات الصحية قد يسبب آثار سلبية وأضرار على الجسم، لا سيما لمن يعانون من أمراض مزمنة أو مشاكل في الهضم أو الكلى.

أضرار السبانخ

أضرار السبانخ

واضافت مرام، أن من أضرار الإفراط في تناول السبانخ:-

السبانخ من الأغذية الغنية بمركب يعرف باسم الأوكسالات، وهو مركب طبيعي يرتبط بالكالسيوم ويكون بلورات يمكن أن تؤدي إلى تشكل حصوات الكلى،عن حيث أن تناول كميات كبيرة من السبانخ قد يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، وخاصة حصوات أوكسالات الكالسيوم، وهي أكثر أنواع الحصوات شيوعا.

ضعف امتصاص الكالسيوم، والأوكسالات قد ترتبط بالكالسيوم الموجود في الغذاء، مما يقلل من امتصاصه داخل الجسم ويؤثر على صحة العظام على المدى الطويل.

على الرغم من أن السبانخ تحتوي على نسبة جيدة من الحديد، إلا أن هذا الحديد يعرف بـ"الحديد غير الهيمي"، وهو أقل امتصاص من الحديد الموجود في المصادر الحيوانية.

كما أن الأوكسالات في السبانخ تعيق امتصاص الحديد، مما قد يؤدي إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، خصوصًا إذا كانت السبانخ هي المصدر الرئيسي للحديد في النظام الغذائي.

سوء تغذية على المدى البعيد عند الاعتماد عليها بشكل مفرط دون تنويع الغذاء.

السبانخ تعد من الخضروات التي تحتوي على مركبات تعرف باسم الجويتروجينات، وهي مركبات قد تعيق امتصاص اليود وتؤثر على عمل الغدة الدرقية، خصوصا عند تناولها نيئة بكميات كبيرة، مما يؤدي إلى قصور في نشاط الغدة الدرقية، وتضخم الغدة عند من يعانون من نقص اليود المزمن.

تناول السبانخ بكثرة قد يؤدي إلى بعض المشاكل الهضمية، منها الانتفاخ والغازات بسبب احتوائها على ألياف غير قابلة للهضم بنسبة عالية.

الإسهال أو التقلصات المعوية لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

السبانخ غنية جدا بـ فيتامين K، الذي يلعب دور أساسي في عملية تخثر الدم. لذلك يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم مثل "الوارفارين" الحذر من حدوث تداخلات دوائية تؤدي إلى عدم فعالية الدواء أو إلى تجلطات دموية، وضرورة تثبيت كمية فيتامين K يوميا بالتنسيق مع الطبيب المعالج.

السبانخ من الخضروات التي غالبا ما تحتفظ بمستوى مرتفع من بقايا المبيدات الحشرية، والتي قد تؤثر سلبا على الصحة إذا لم يتم غسلها جيدا، وتشمل المخاطر التسمم الغذائي، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة على المدى الطويل مثل أمراض الكبد والكلى.

رغم ندرة حدوثها، إلا أن بعض الأشخاص قد يصابون بحساسية تجاه السبانخ، وتشمل الأعراض الحكة وتورم الشفاه أو اللسان، والطفح الجلدي، وفي الحالات الشديدة صعوبة في التنفس أو رد فعل تحسسي حاد (صدمة تأقية).

نصائح لتقليل أضرار السبانخ

وتابعت، أنه لتقليل مخاطر السبانخ، يجب اتباع الاتى:-

الاعتدال في الكمية، حيث لا يجب تناول السبانخ بشكل مفرط يوميا.

الطبخ بالبخار أو السلق، لانه يساعد على تقليل نسبة الأوكسالات.

تنويع مصادر الحديد والكالسيوم مثل اللحوم، والبقوليات، ومنتجات الألبان.

غسل السبانخ جيدا قبل الاستخدام لإزالة بقايا المبيدات.

استشارة الطبيب في حال وجود أمراض مزمنة أو تناول أدوية مميعة للدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.