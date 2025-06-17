الرئيس الصيني: نعارض انتهاك سيادة وأمن أراضي الدول الأخرى

أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن الرئيس الصيني قوله “نعارض انتهاك سيادة وأمن أراضي الدول الأخرى والصراعات العسكرية ليست حلا للمشاكل”.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلن عن مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينج، فى النسخة الثانية من قمة الصين- آسيا الوسطى، المقامة في أستانا تلبية لدعوة من رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

الرئيس الصيني يشارك فى قمة الصين ـ آسيا الوسطى بكازاخستان

ويضم الوفد المرافق للرئيس شي الذى غادر العاصمة بكين أمس الاثنين، إلى أستانا، كلا من: تساي تشي، وهو عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني.

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