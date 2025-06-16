الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

أكسيوس: أمريكا أبلغت حلفاءها في المنطقة أنها لن تنخرط في حرب إسرائيل وإيران

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين مطلعين، أن أمريكا أبلغت حلفاءها في المنطقة أنها لن تنخرط في حرب إسرائيل وإيران.

 

أمريكا تبلغ حلفاءها في المنطقة بعدم دخول الحرب

وتابعت المصادر، أن الرسالة الأمريكية للحلفاء أكدت، عدم انخراط واشنطن في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، إلا في حال استهدفت طهران أمريكيين في المنطقة وخرقت الخطوط الحمراء.

إدارة ترامب لا تنظر بنشاط فى طلب نتنياهو دخول الحرب ضد إيران

وتابعت أكسيوس، أن إدارة ترامب لا تنظر بنشاط فى طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدعوة أمريكا للانخراط فى الحرب ضد إيران.

وأوضحت المصادر، أن أمريكا تريد من حلفاءها إيصال رسالة إلى إيران بوقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات.

 

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