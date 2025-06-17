الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

سنضربكم بقوة، كاتس يجدد تحذيراته لسكان طهران ويطالبهم بضرورة إخلاء مواقعهم

كاتس،فيتو
كاتس،فيتو

قال يسرائيل كاتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن دولة الاحتلال تضرب إيران بكل قوة على جميع الجبهات وفقا لأهداف الحرب المحددة.

وتابع: أدعو سكان طهران إلى إخلاء مناطقهم وفقا لتعليمات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت إجلاء 60 شخصا من سكان حيفا إلى الفنادق بعد تضرر منازلهم من صواريخ إيران.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إجلاء 1300 من سكان بيتح تكفا ونحو 300 من سكان تل أبيب إلى الفنادق.

واعلنت يديعوت أحرونوت  نقل مصابين اثنين لمستشفى إيخيلوف في تل أبيب بعد الرشقة الإيرانية الأخيرة.

وقبل وقت سابق أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن ما لا يقل عن 20 طاقم إطفاء يعملون على معالجة 8 حوادث في أعقاب القصف الإيراني.

وأعلن  الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط 10 مصابين أثناء توجههم للملاجئ بعد إطلاق صواريخ من إيران.

إطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل

وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأنه تم إطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن صاروخا إيرانيا سقط بشكل مباشر على مبنى بمنطقة تل أبيب الكبرى.

ومن جانبها قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صفارات الإنذار دوت في وسط وشمال إسرائيل وتل أبيب الكبرى والقدس، مشيرة إلى أن الإنذارات الأولية تركز على منطقة بئر السبع وحيفا.

رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل

وفي السياق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، حيث تعمل الأنظمة الدفاعية على اعتراض التهديد.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إنه سمع دوي انفجارات في مناطق الجليل وبيسان وتل أبيب.

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