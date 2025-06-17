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خارج الحدود

الجيش الإيراني: مسيراتنا دمرت مواقع استراتيجية للكيان الصهيوني في تل أبيب وحيفا

تل ابيب، فيتو
تل ابيب، فيتو

أعلن التليفزيون الإيراني، نقلا عن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، أن مسيرات مختلفة دمرت مواقع استراتيجية للكيان الصهيوني في تل أبيب وحيفا.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن مصادر: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقا بشأن عدم انطلاق تحذيرات مبكرة قبيل الغارات الإيرانية.

إيران تطلق  380 صاروخا باليستيا على إسرائيل

ذكرت مصادر أن إيران أطلقت على إسرائيل 380 صاروخا باليستيا عبر 15 هجوما وأن إيران أطلقت الليلة الماضية 6 صواريخ تم اعتراض 5 منها وسقط السادس بمنطقة مفتوحة في النقب.

ذكر جيش الاحتلال أنه نفذ الليلة الماضية غارات واسعة النطاق على أهداف عسكرية غرب إيران، وجرى استهداف مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض ومنصات إطلاق صواريخ ومواقع تخزين مسيرات.

 

مواجهة التصعيد العسكري

كما اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي وأسقط المسيرة التي رصدت في منطقة جنوب الجولان صباح اليوم.

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