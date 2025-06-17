مخالف للسائد، سيتي بنك يتوقع انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات 3000 دولار

على عكس توقعات أغلب البنوك والمؤسسات الدولية بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، أعلن سيتي بنك عن توقعاته بانخفاض المعدن الأصفر بصورة كبيرة وانهيار أسعاره مع مطلع العام الجديد مدفوع بتحسن النمو الاقتصادي العالمي.

توقعات سيتى جروب داخل البورصة

ونظرا لضعف الطلب الاستثماري، وتحسن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي فقد توقع «سيتي جروب» انخفاض سعر الذهب مجددًا إلى ما دون 3,000 دولار للأونصة خلال الفصول القادمة، مع انتهاء موجة الارتفاع القياسي التي شهدها المعدن الثمين.

وأشار محللون في البنك إلى أن أسعار الذهب ستعود إلى نطاق يتراوح بين 2,500 و2,700 دولار للأونصة بحلول النصف الثاني من عام 2026.

وكان سعر الذهب الفوري قد بلغ في آخر تداول نحو 3,396 دولارًا.

وكان الذهب شهد قفزة بنسبة 30% منذ بداية العام، مسجلًا آخر رقم قياسي له في أبريل الماضي، مدعومًا بشكل كبير بالطلب على الملاذات الآمنة.

توقعات اسعار الذهب فى النصف الثانى

وتوقع المصرف السويسرى يو بي إس أن يختبر المعدن النفيس مستوى 3,500 دولار للأونصة مرة أخرى امع توقع عودة اهتمام المشترين إلى السوق في الأشهر المقبلة.

توقع بنك أوف أمريكا ان يصل السعر العالمي للذهب إلى 4000 دولار للأونصة.

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