اشتعال أسعار الذهب بالأسواق وعيار 21 يقترب من حاجز 5000 جنيه، الأونصة تواصل الصعود بالبورصات العالمية، والشعبة تتوقع استمرار الارتفاع بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية

اشتعلت أسعار الذهب خلال الساعات الماضية بالتزامن مع اندلاع الحرب الاسرائيلية الايرانية التى تدور حاليا وتوثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية والمحلية بصورة كبيرة بالتزامن مع العملية العسكرية التى قامت بها إسرائيل تجاه إيران واغتيال عدد من القادة والعلماء وضرب للمنشآت النووية ليرتفع السعر العالمى للذهب أكثر من 3%.

واقترب سعر الجرام الواحد محليا من حاجز الـ 5000 جنيه وسط توقعات بمزيد من الارتفاع إذا استمر الصراع الايرانى الاسرائيلى، والتوجه نحو خفض الفوائد العالمية.

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5571 جنيهًا “بيع”، 5542 جنيهًا “شراء”وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4875 جنيهًا “بيع”، 4850 جنيهًا “شراء”، سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4178 جنيهًا “بيع”، 4157 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب حوالي 39000 جنيهًا “بيع”، 38800 جنيهًا “شراء.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.8 % إلى 3412.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:28 بتوقيت جرينتش خلال تعاملات نهاية الأسبوع فى البورصة العالمية وصعد المعدن النفيس بنحو 3.1%

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة بنحو 1.2% إلى 3384.40 دولار.

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.25 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 إلى 1297.72 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.6 إلى 1062.35 دولار.

شعبة الذهب والمجوهرات تكشف أسباب الارتفاع

من جانبه أكد المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من الطبيعي أن يتأثر السوق المصري بشكل فوري بالأسواق العالمية لارتباط تسعير الذهب في مصر بالدولار، وتأثير الأحداث الجيوسياسية والخاصة بالاقتصاد العالمي على سعر الذهب عموما.

وتابع: إنه لا يزال الذهب هو الملاذ الآمن بالنسبة للمستثمرين والدول والأفراد خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسود كافة أنواع الاستثمار الأخرى سواء كانت عملات رقمية أو أسهم أو سندات حكومية، لذلك جاءت عملية ارتفاع السعر في السوق المحلي رد فعل طبيعي لحالة التوتر العالمية، ويظل نمو الارتفاع مرهونا باستمرار حالة التوتر، أما في حالة التهدئة في أي من الظروف المؤثرة في السعر سيتم التراجع وإعادة تصحيح الأسعار لتسير في مسارها الطبيعي.

أبرز التوقعات لأسعار الذهب خلال النصف الثاني

توقع بنك أوف أمريكا ان يصل السعر العالمي للذهب إلى 4000 دولار للأونصة.

توقع سيتي بنك أحد أكبر المصارف العالمية، أن يتداول الذهب ضمن نطاق يتراوح بين 3100 و3500 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنك - بنك أوف أستراليا (CBA) في تقرير حديث أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستوى 3750 دولارًا للأوقية بحلول الربع الرابع من العام.

وتوقع المصرف السويسرى يو بي إس أن يختبر المعدن النفيس مستوى 3,500 دولار للأونصة مرة أخرى امع توقع عودة اهتمام المشترين إلى السوق في الأشهر المقبلة.

تدعم بيانات البنك المركزي الأوروبي هذا التحول، حيث يشكل الذهب الآن حوالي 20% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية العالمية، متجاوزًا اليورو في حيازات البنوك المركزية ويحتل المرتبة الثانية بعد الدولار الأمريكي فقط. يمثل هذا زيادة كبيرة من متوسط التخصيص في العقد السابق البالغ حوالي 14%.

تؤكد يو بي إس أن تخصيص نسبة متوسطة من رقم واحد ضمن محفظة متوازنة هو الأمثل للمستثمرين الذين لديهم ميل للذهب. تستمر الشركة في الاحتفاظ بمركز طويل في الذهب ضمن استراتيجيتها العالمية لتخصيص الأصول.

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