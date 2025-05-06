القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة في ضيافة المركز القومي للترجمة

استقبلت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة بمقر المركز بدار الأوبرا المصرية، سي سوشما القائم بعمل سفير جمهورية الهند لدى القاهرة والدكتور براكاش شودهاري مدير مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية، في لقاء رسمي تناول سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، خاصة في مجال الترجمة بين الثقافتين والنشر الإلكتروني.



وخلال اللقاء، بحث الجانبان آفاق التعاون في ترجمة الأعمال الأدبية والثقافية والعلمية التي تعكس حضارة الهند العظيمة عبر العصور، بهدف تعريف القارئ العربي بالثراء الحضاري والثقافي للهند، وكذلك ما يرشح للترجمة من العربية إلى القارئ الهندي بما يسهم في تعميق أواصر التفاهم والتبادل الثقافي بين الشعبين المصري والهندي ويعزز علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين.



وأكدت مديرة المركز الاهتمام بالثقافة الهندية بكل روافدها، مشيرة إلى أن المركز يضع على رأس أولوياته ترجمة الأعمال التي تثري المكتبة العربية من تجارب إنسانية ومعرفية ثرية تتميز بها الثقافة الهندية العريقة.

من جانبها، أعربت السفيرة الهندية عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثقافية مع مصر، خاصة مع الدور التاريخيّ الذي تلعبه عشرات الأقسام العلمية في جامعات التي تدرس اللغة العربية وثقافتها، ومشيدة بالدور المهم الذي يقوم به المركز القومي للترجمة في بناء جسور التواصل بين الثقافات.



وقد اتفق الطرفان على البدء في خطوات عملية لتفعيل التعاون، من خلال إعداد قائمة بأهم الكتب الهندية والعربية المقترح ترجمتها للقراء في الدولتين الصديقتين، إلى جانب تنظيم فعاليات مشتركة تحتفي بالأدب والثقافة الهندية في مصر.

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