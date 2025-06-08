سفير الهند بالقاهرة: 10 مليارات دولار استثمارات جديدة في مصر

أكد سوريش ك. ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، أن العلاقات بين مصر والهند بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية المميزة، واصفًا إياها بـ"الثرية والعميقة"، مشيرًا إلى أنها تحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

استثمارات هندية تفوق 4 مليارات دولار

وأوضح السفير خلال حديثه بقناة “القاهرة الإخبارية” أن الهند استثمرت بالفعل أكثر من 4 مليارات دولار في مصر، من خلال شركات ساهمت في توفير أكثر من 38 ألف فرصة عمل.

وأضاف: "رغم هذا الرقم، أرى أنه ما زال محدودًا مقارنة بقدراتنا، ونطمح إلى زيادته في المرحلة المقبلة".



مشروعات طاقة متجددة واستثمارات مرتقبة بـ10 مليارات

وأشار ريدي إلى أن الهند، رابع أكبر اقتصاد في العالم، تنفذ حاليًا مشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء منها، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الهندية في مصر بمقدار 10 مليارات دولار إضافية.



الصادرات المصرية إلى السوق الهندية على خارطة التعاون

وقال السفير إن بلاده تتطلع إلى تعزيز وارداتها من مصر، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة لتصدير الحمضيات والليمون والأسمدة والسلع المصنعة، مؤكدًا أن السوق الهندية سوق ضخمة يمكن للمنتج المصري أن يحقق فيها حضورًا قويًا.

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