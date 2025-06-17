رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يتابع سير الامتحانات الشفهية بالثانوية بمعاهد المدينة (صور)

تفقد الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

متابعة سير العمل بلجان معاهد إدارة الإسماعيليّة

وشملت الجولة متابعة سير العمل بلجنة بنين الإسماعيليّة التي تضم لجان (معهد بنين الإسماعيليّة، معهد بنين ال نوح، معهد بنين الضبعية) التابعة لإدارة الإسماعيليّة الأزهرية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك في حضور أيمن علم الدين، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة.



تعزيز تركيز الطلاب وتوفير بيئة امتحانية مناسبة

وأكد مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على ضرورة توفير بيئة امتحانية هادئة ومنضبطة، تُعزز من تركيز الطلاب وتكافؤ الفرص بينهم.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وشدد مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية على ضرورة تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والتى تؤكد دومًا على تيسير سبل الراحة للطلاب، وتأكد فضيلته من انتظام اللجان وحُسن سير العملية الامتحانية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ثم تابع رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية الامتحانات الشفوية بنفسه وتأكد من توافر جميع الإمكانيات وتذليل جميع العقبات أمام الطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

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