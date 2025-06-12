الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يستقبل أعضاء كنترول الشهادة الابتدائية (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبل الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أعضاء كنترول الشهادة الابتدائية.  

محافظ الإسماعيلية يهنئ أوائل الابتدائية والإعدادية الأزهرية

تعليم الإسماعيلية تنهي كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

أبرز الحضور خلال اللقاء 

وجاء ذلك في حضور الدكتور عادل عواد، مدير إدارة التعليم الابتدائي، أعضاء كنترول الشهادة الابتدائية برئاسة  محمد لطفي، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، وعبد الحميد محمود وكيل كنترول الشهادة الابتدائية، ومحمد محروس، رئيس الحجرة، ومحمد عيد، مشرف الحاسب بالكنترول.  

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

عدد الطلاب الناجحين 

وقال محمد لطفي رئيس كنترول الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 2931 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2877، ونجح 2574 طالبًا وطالبة، و302 طالب وطالبة لهم دور ثانٍ.   

 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

وجاءت نسبة النجاح 89٪. اطلع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على النتيجة وقدم الشكر لأعضاء الكنترول حيث أثنى على إعداد وتجهيز النتيجة بالشكل اللائق، وشكر أعضاء الكنترول على الاجتهاد والتركيز والتفاني في أداء مهامهم، وللجهد المبذول خلال فترة إعداد النتيجة وتجهيزها بكل الدقة وفي الموعد المطلوب، وخروجها بالشكل المشرف. 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 

وهنأ اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية على مستوى منطقة الإسماعيلية الأزهرية للعام الدراسي 2024 /2025.   

حصاد أعلى الدرجات 

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالطلاب المتفوقين وحرصهم على حصد أعلى الدرجات مثمنًا جهود فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلبة والطالبات خلال العام الدراسي الماضي متمنيًا للطلاب مزيدًا من التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية، ولأعضاء هيئة التدريس بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية بذل المزيد من الجهد والعمل على صقل مهارات الطلاب العلمية وتنميتهم؛ من أجل رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة. 

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 

جدير بالذكر أن الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، كان قد أعلن أمس أسماء أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية على مستوى المنطقة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسماعيلية الأزهرية أعضاء كنترول الشهادة الابتدائية منطقة الإسماعيلية الأزهرية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يهنئ أوائل الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الأولى بالإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية: أتمنى أن أصبح طبيبة ومثلي الأعلى والدتي (فيديو)

الأولى على الإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية 2025: أمنيتي أكون طبيبة ومثلى الأعلى والدتي

مصرع طفلة إثر سقوطها من لعبة ملاهي بأحد الأندية بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

الذهب في زمن العواصف، ارتفاع جديد بجميع العيارات

القوانين لازم تتغير، ساويرس يوجه رسالة بشأن حبس شباب أنقذوا مصابين في حوادث طرق

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

بينهم 53 راكبًا بريطانيًّا، ستارمر يعرب عن تضامنه مع أسر ضحايا الطائرة الهندية المنكوبة

موعد إعلان صفقة الأهلي الجديدة لتدعيم الدفاع

تضم قيادات إخوانية وتكفيريين ويسار، باحث يكشف الجهات الداعمة لـ قافلة الصمود

الزمالك يعاقب أحمد حمدي بغرامة ضخمة في أزمة المنشورات

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قواعد جديدة لمحو الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء رمى الجمرات وحكمته وحكم التكبير خلاله

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير في القريب

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

المزيد
الجريدة الرسمية