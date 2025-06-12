رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يستقبل أعضاء كنترول الشهادة الابتدائية (صور)

استقبل الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أعضاء كنترول الشهادة الابتدائية.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وجاء ذلك في حضور الدكتور عادل عواد، مدير إدارة التعليم الابتدائي، أعضاء كنترول الشهادة الابتدائية برئاسة محمد لطفي، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، وعبد الحميد محمود وكيل كنترول الشهادة الابتدائية، ومحمد محروس، رئيس الحجرة، ومحمد عيد، مشرف الحاسب بالكنترول.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

عدد الطلاب الناجحين

وقال محمد لطفي رئيس كنترول الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 2931 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2877، ونجح 2574 طالبًا وطالبة، و302 طالب وطالبة لهم دور ثانٍ.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

وجاءت نسبة النجاح 89٪. اطلع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على النتيجة وقدم الشكر لأعضاء الكنترول حيث أثنى على إعداد وتجهيز النتيجة بالشكل اللائق، وشكر أعضاء الكنترول على الاجتهاد والتركيز والتفاني في أداء مهامهم، وللجهد المبذول خلال فترة إعداد النتيجة وتجهيزها بكل الدقة وفي الموعد المطلوب، وخروجها بالشكل المشرف.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

وهنأ اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية على مستوى منطقة الإسماعيلية الأزهرية للعام الدراسي 2024 /2025.

حصاد أعلى الدرجات

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالطلاب المتفوقين وحرصهم على حصد أعلى الدرجات مثمنًا جهود فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلبة والطالبات خلال العام الدراسي الماضي متمنيًا للطلاب مزيدًا من التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية، ولأعضاء هيئة التدريس بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية بذل المزيد من الجهد والعمل على صقل مهارات الطلاب العلمية وتنميتهم؛ من أجل رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية

جدير بالذكر أن الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، كان قد أعلن أمس أسماء أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية على مستوى المنطقة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

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