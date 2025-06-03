رئيس منطقة الإسماعيلية: لا شكاوى من امتحان الفقه  بالثانوية الأزهرية (صور)

أكد الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على أن غرفة عمليات الامتحانات بالمنطقة لم تتلق أية شكاوي بخصوص امتحان الفقه اليوم.

متابعة سير اللجان من خلال غرفة العمليات

وأشار إلى أن غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية تتابع سير الامتحانات بشكل دوري، لضمان الانضباط وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء سير اللجان.

جانب من جولة، فيتو

جانب من جولة، فيتو

متابعة لجان الثانوية الأزهرية بإدارة أبوصوير التعليمية

وكان الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، تابع اليوم الثلاثاء، يرافقه أيمن علم الدين، موفد قطاع المعاهد، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بإدارة أبو صوير التعليمية.

جانب من جولة، فيتو

جانب من جولة، فيتو

جانب من جولة، فيتو

تفقد لجنة فتيات معهد أبو خروع

و تفقد لجنة فتيات أبو خروع المشتركة التي تضم لجان معهد (فتيات أبو خروع، فتيات السبع آبار، بنين أبو خروع).

جانب من جولة، فيتو

جانب من جولة، فيتو

جانب من جولة، فيتو

طلاب القسم العلمي يؤدون امتحان الفقه

و أدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، في محافظة الإسماعيلية امتحان مادة الفقه في أجواء هادئة ومنظمة، وسط التزام تام بالتعليمات الامتحانية. واطمأن فضيلته على حسن سير الامتحانات وتوافر كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات.

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