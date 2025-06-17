الثلاثاء 17 يونيو 2025
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محافظات

الفرنساوي سهل والألماني صعب، تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية حول امتحان اللغة الثانية (فيديو)

جانب من آراء الطلاب،
جانب من آراء الطلاب، فيتو

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( الفرنسية - الألمانية).  

محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة شرق المركزي والمركز التكنولوجي (صور)

توافد طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية على اللجان وسط تشديد إجراءات التفتيش (صور)

امتحان الفرنساوي من النماذج الاسترشادية 

وقالت طالبات لجنة مدرسة أم الأبطال الثانوية بالإسماعيلية، أن امتحان اللغة الفرنسية جاء في غاية السهولة وجاء من النماذج الاسترشادية للامتحانات وتوقعات ليلة الامتحان.  

جانب من آراء الطلاب، فيتو
جانب من آراء الطلاب، فيتو
جانب من آراء الطلاب، فيتو
جانب من آراء الطلاب، فيتو

واختلفت آراء الطالبات حول امتحان اللغة الألمانية فرأت بعضهن أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط والبعض الآخر قال إن الامتحانات كانت صعبة. 
 


 

وأدى طلبة وطالبات الثانوية العامة فى محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد، فيما أدى طلاب النظام القديم امتحانى الاقتصاد الإحصاء.   

جانب من آراء الطلاب، فيتو
جانب من آراء الطلاب، فيتو
جانب من آراء الطلاب، فيتو
جانب من آراء الطلاب، فيتو

تشديد إجراءات التفتيش 

وشددت مديرية التربية والتعليم إجراءات الدخول للجان حيث يخضع كافة الطلاب على عمليات تفتيش صارمة ويمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية مثل الساعات والسماعات إلى مقر اللجان الامتحانية.  

 

طلاب مدارس استم 

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية). 
 

جانب من آراء الطلاب، فيتو
جانب من آراء الطلاب، فيتو
جانب من آراء الطلاب، فيتو
جانب من آراء الطلاب، فيتو

عدد اللجان والطلاب بالثانوية العامة بالإسماعيلية 

ويبلغ عدد لجان الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية 31 لجنة امتحانية موزعة على 8 إدارة تعليمية بمحافظة الإسماعيلية بإجمالي عدد الطلاب 11 ألفا و590 طالب وعدد الطلاب المنتظمين 10 آلاف و199 طالب وعدد طلاب المنازل 1319 طالبا.  
 

تشكيل غرفة عمليات  

ومن جانبه أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير العملية الامتحانية، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشاكل طارئة تواجه سير الامتحانات وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.  

 

توفير استراحات للملاحظين ورؤساء اللجان 

ولفت أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من حيث تم توفير  34 استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.
 

امتحانات الثانوية العامة 2025
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).  

 

وأوضح الوزير أن مواصفات أسئلة الامتحانات العام الحالي كما هي دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية. 

 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 10 تحذيرات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات رسميا وهي كالتالي:
تحذيرات للطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2025
1‐ حظر اصطحاب أي وسيلة يمكن أن تستخدم في الغش سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
2‐ حظر دخول لجنة الامتحانات بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.
3‐ حظر تصوير أسئلة الامتحان ونشرها عبر صفحات الغش الإلكتروني.
4‐ حظر اصطحاب أى أوراق أو كتيبات مع الطالب داخل مقر اللجنة الامتحانية.
5‐ عدم السماح لأى طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.
6‐ لا يسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان.
7‐ حظر التدخين داخل لجنة الامتحان خلال عقد امتحانات الثانوية العامة.
8‐ حظر القيام بأى أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة.
9- عدم تواجد لأي من أولياء الأمور في محيط اللجان.
10-سيكون هناك تواجد شرطي بمحيط اللجان.


 

 

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