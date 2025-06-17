"في مستوى الطالب المتوسط"، آراء طلاب الثانوية حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالدقهلية (فيديو وصور)

أجرت “فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان “تباين آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الفرنساوي بالدقهلية”.

وأكد الطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والوقت كافي.

وقد توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، داخل 162 لجنة على مستوى المحافظة، خلال المدة المقررة وهي ساعتان.

وانتشرت تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط 162 لجنة امتحانات ثانوية عامة بمحافظة الدقهلية.

تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط لجان الثانوية العامة

وتم فرض كردون أمني، حيث وقف رجال الأمن بنطاق الحرم الأمن لتأمين دخول وخروج طلاب وطالبات الثانوية العامة.

تأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الامتحانات بشكل كامل

وشدد محافظ الدقهلية خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات داخل لجان الامتحانات، ومراجعة كفاءة وصلاحية جميع المقرات، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مع التأكيد على تأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الامتحانات بالشكل الكامل، مشيرًا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها في حالة استعداد قصوى لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

نقاط خاصة بتنظيم امتحانات الثانوية العامة

وجاءت أبرز النقاط خاصة بتنظيم امتحانات الثانوية العامة من أهمها:

دعم الوزارة الكامل للمديريات التعليمية لتيسير أداء المهام المكلفة بها بكفاءة

مدير المديرية هو المشرف العام على الامتحانات داخل المحافظة

وكيل المديرية رئيس اللجنة الثلاثية أو من ينوب عنه ويشرف علي اللجان وتجهيزها وتأمينها ومراكز توزيع الأسئلة والاستراحات البالغ عددها 68 استراحة على مستوى 17 إدارة تعليمية.

يكلف مديرو الإدارات التعليمية بعمل كردون أمني حول اللجان

تكليف عضوين من الإدارة لتنظيم دخول الطلبة داخل اللجان

على كل مدير إدارة التأكد من وجود عضو قانوني داخل اللجنة

التأكيد على تسليم وتسلم أوراق الأسئلة من خلال عضو التسليم والتسلم

لا يتم فتح صندوق الطوارئ إلا من خلال مدير المديرية وغرفة العمليات الرئيسة

إجراءات مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط

التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان

لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالف.

التأكيد على وصول أوراق الأسئلة في الميعاد المحدد للجان.

التأكيد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

تقدم كافة سبل الدعم كي تتم امتحانات الثانوية العامة بصورة منضبطة ومؤمنة وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأكد وكيل تعليم الدقهلية أن المديرية قد انتهت بالفعل من التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، والصحة، والإسعاف، والكهرباء، والمجالس المحلية، لضمان سير الامتحانات في سهولة ويسر، ولتوفير أقصى درجات الأمان والرعاية للطلاب.

20 لجنة امتحانية في ميت غمر

ويترأس غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة عبد الحميد شعيب وكيل إدارة ميت غمر التعليمية، حيث تضم إدارة ميت غمر 20 لجنة وتستقبل 7 آلاف 406 طلاب، في شعبة علمي علوم 3861 طالبا وشعبة علمي رياضة 2006 والشعبة الأدبية 1539 طالبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.