لقاء بالفيديو كونفرانس بين وزير التعليم ومحافظ أسوان عن سير امتحانات الثانوية العامة (صور)

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر مديرية التربية والتعليم، والمربوطة بغرفة العمليات الرئيسية للوزارة فى حضور محمود بدوى مدير المديرية.

وأجرى الدكتور إسماعيل كمال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طمأنه خلالها على انتظام سير أعمال الامتحانات بالمحافظة وتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للجان وانتظام العمل بها دون أى معوقات، مع توفير الأجواء والمناخ المناسب لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر.

فيما قدم الوزير شكره لمحافظ أسوان لمتابعته الميدانية للجان الامتحانية على مستوى المحافظة، وأعطى إسماعيل كمال توجيهاته بضرورة إستمرار مسئولى المحليات بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الامتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية.

وأشاد بالإجراءات التأمينية التى اتخذتها التربية والتعليم بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين نقل كراسات الأسئلة والإجابة للطلاب، ووصولها فى أمان تام إلى مقار اللجان، والحفاظ على عدم التسريب، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع الغش، وحصول الطالب على حقه بشفافية كاملة، ويتم تحقيق التكاتف بين الجميع من أجل إخراج وإنجاح موسم الامتحانات لهذا العام بصورة جيدة ومتميزة.

يذكر ان يتم إجراء امتحانات الثانوية العامة داخل 27 لجنة رئيسية تضم 8938 طالب وطالبة بالنظامين القديم والحديث بالإدارات التعليمية الخمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.