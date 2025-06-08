تحرير 103 مخالفات تموينية في حملة مكبرة علي أسواق الفيوم خلال العيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات مكبرة علي مدار أيام العيد، شملت الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة

وأسفرت الحملة عن تحرير 103 مخالفات تموينية، منها 47 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الخبز المنتج، أو انتاج خبز مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة وعدم نظافة ادوات العجين، و56 مخالفة تموينية متنوعة لقطاعي الاسواق والمحال التجارية.

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ علي كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، حار وزنها ووضعها في إحراز تحت تصرف النيابة المختصة، كما تم التحفظ علي كميات من السلع المطروحة للاستهلاك اليومي، ولا يوجد لدي التجار اي مستندات أو فواتير تدل علي جهة المنشأ.

تكثيف الحملات علي الاسواق

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد علي تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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