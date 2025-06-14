تحرير 238 مخالفة تموينية في حملة علي مخابز الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكثفة علي المخابز البلدية داخل المنظومة، بهدف منع تسرب الدقيق البلدي المدعم الي السوق السوداء، ومنع التلاعب في منظومة الدعم بإجراء عمليات صرف خبز وهمية، وضمان إنتاج مطابق للمواصفات.

نتيجة الحملة المكبرة علي المخابز

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من تحرير 238 محضر للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق، أو إنتاج رغيف ناقص الوزن، وإنتاج خبز في. مطابق لمواصفات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أو عدم وجود ميزان حساس، وعدم إعلان قائمة الأسعار، وسوء حالة نظافة أدوات العجين.

تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما وجه بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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