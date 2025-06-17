فلامنجو يهزم الترجي ويذيق العرب الخسارة الأولى في مونديال الأندية 2025 (فيديو)

كأس العالم للأندية، تلقى الترجي التونسي الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة الرابعة من النسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد الترجي التونسي مع فلامنجو البرازيلي في المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم للأندية، بجانب تشيلسي الإنجليزي ولوس أنجلوس الأمريكي.

أهداف مباراة فلامنجو ضد الترجي

أحرز جيورجيان دي أراسكايتا هدف فلامنجو الأول في مرمي الترجي بالدقيقة 17 من عمر المباراة، وجاء هدف فلامنجو الأول بعد كرة عرضية مررها لويز أراوخو من داخل منطقة الجزاء قابلها جيورجيان دي أراسكايتا بتسديدة من أمام المرمى وتهز الكرة الشباك.

وعزز فلامنجو تقدمه بالهدف الثاني أمام الترجي التونسي بعد تمريرة قصيرة قابلها لويز أراوجو الذي سدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء لتهز الكرة الشباك.

70' FLAMENGO GOAL - Luiz Araújo



🚀 STUNNING from Luiz Araujo!

He rips it into the back of the net — an absolute screamer! 🔥⚽️



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLATUN pic.twitter.com/nzRwtCxn8M — DAZN Football (@DAZNFootball) June 17, 2025

وأذاق فلامنجو البرازيلي العرب الخسارة الأولى في مونديال الأندية 2025 بدور المجموعات إذ يشارك 4 فرق عربية في مونديال الأندية بنسخته الجديدة وهم الأهلي والهلال السعودي والعين الاماراتي والترجي التونسي والوداد المغربي.

تشكيل فلامنجو ضد الترجي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: أجوستين روسي.

خط الدفاع: جويرمو فاريلا - ليو أورتيز - ليو بيريرا - أيرتون لوكاس.

خط الوسط: جورجينو - إريك بولجار - جيورجيان دي أراسكايتا - جيرسون - لويز أراوخو.

خط الهجوم: بيدرو.

تشكيل الترجي أمام فلامنجو في مونديال الأندية 2025

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: ياسين مرياح، محمد أمين توقاي، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: محمد بن علي، يان ساسي، يوسف بلايلي، أونوتشي أوجبلو، خليل، القنيشي.

خط الهجوم: رودريجو رودريجيش، شهاب جبلي.

وكانت الصفحة الرسمية لكأس العالم للأندية “فيفا” أبرزت مساندة جماهير الترجي التونسي لفريقها في بداية مشواره بالمونديال.

ونشرت صفحة فيفا عددًا من صور جماهير الترجي معلقة عليها:"على العهد دائمًا".

وجمعت افتتاحية المجموعة الرابعة بين تشيلسي ولوس أنجلوس الأمريكي، وجاءت النتيجة لصالح أسود لندن بهدفين نظيفين، ليوجهوا رسالة قوية لرفقاء المجموعة بأنهم الأقرب للعبور.

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