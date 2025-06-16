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رياضة

موعد مباراة الترجي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية

الترجي التونسي، فيتو
الترجي التونسي، فيتو

يستعد فريق الترجي التونسي لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتختتم فعالياتها يوم 13 يوليو المقبل 

موعد مباراة الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي 

 تنطلق مباراة الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي في تمام الرابعة فجر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية. 

القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي وفلامنجو 

 يمكنك مشاهدة مباراة الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي عبر منصة دازن DAZN والتي تذيع مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 عبر موقعها الرسمي بعد أن حصلت على حقوق البث بشكل حصري بالاتفاق مع الفيفا.

فلامنجو البرازيلي، فيتو
فلامنجو البرازيلي، فيتو

مواعيد مباريات الترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2025 

ويستهل نادي الترجي التونسي مشاركته في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية أمام فلامنجو البرازيلي، وذلك فجر غد الثلاثاء الموافق 17 يونيو، على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، حيث تنطلق صافرة البداية عند الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب مباريات الترجي في كأس العالم للأندية

وفي ثاني مبارياته ضمن دور المجموعات، يشد الترجي الرحال إلى مدينة ناشفيل، حيث يلتقي فريق لوس أنجلوس الأمريكي على ملعب "جيوديس بارك"، وذلك يوم السبت 21 يونيو، عند تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويختتم بطل تونس مشواره في دور المجموعات بمواجهة مرتقبة أمام نادي تشيلسي الإنجليزي، فجر الأربعاء 24 يونيو، على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" في فيلادلفيا، في لقاء يُقام أيضًا في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

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