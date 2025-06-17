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خارج الحدود

محاولات في الكونجرس الأمريكي لتقييد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قدم السيناتور الأمريكي تيم كين من ولاية فرجينيا مشروع قرار من شأنه تقييد صلاحية الرئيس دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد إيران بشرط موافقة الكونجرس الأمريكي.


وجاء في بيان على الموقع الرسمي للسيناتور: "لا يريد الشعب الأمريكي إرسال قواته إلى حرب أخرى لا نهاية لها في الشرق الأوسط. يضمن هذا القرار أنه في حال اتخاذ قرار بإرسال جنودنا وضباطنا إلى منطقة نزاع، سنناقش الأمر ونصوت عليه أولًا في الكونجرس".

وأكد أن قرارات صلاحيات الحرب هذه تتطلب تصويتًا فوريًّا من مجلس الشيوخ الأمريكي. وهي تُكرس الحق الحصري للكونجرس في إعلان الحرب، وتتطلب موافقته على أي إجراء ضد إيران، إلا في حالات الدفاع عن النفس ضد تهديد وشيك.

وكان الرئيس ترامب قد غادر قمة مجموعة السبع في كندا مبكرًا بسبب الوضع في الشرق الأوسط، وأمر مجلس الأمن القومي بالتوجه إلى غرفة عمليات البيت الأبيض الليلة.

وسبق ذلك منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال"، جاء فيه: "كان ينبغي لإيران أن توقع على "الاتفاق" [بشأن برنامجها النووي] الذي طلبتُ منهم توقيعه. يا له من عار وإهدار للأرواح البشرية، باختصار، لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية. لقد قلت ذلك مرارا وتكرارا! على الجميع إخلاء طهران فورا!".

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