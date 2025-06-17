فوكس نيوز: ترامب يأمر مجلس الأمن القومي بالتوجه إلى غرفة عمليات البيت الأبيض

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية فجر يوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب أمر مجلس الأمن القومي بالتوجه إلى غرفة عمليات البيت الأبيض الليلة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع في كندا مبكرًا بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورًا، في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف من توسع دائرة الحرب.

وقالت ترامب، إنه "طالب إيران مرارًا وتكرارًا بتوقيع الاتفاق النووي"، مضيفًا أنه "كان ينبغي لإيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه".

وتابع: "يا له من عار ويا له من إهدار للأرواح البشرية فإيران ببساطة لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

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