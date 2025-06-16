داليا زيادة تهاجم المصريين من أجل عيون إسرائيل

استغلت داليا زيادة الهجوم الإسرائيلي على إيران، لمغازلة كيان الاحتلال، من خلال انتقاد احتفاء الشعب المصري بنجاح الاستهدافات التى تحققها الصواريخ الإيرانية ضد أهداف حيوية فى الاحتلال.

داليا زيادة تنتقد فرحة المصريين بصواريخ إيران

وكتبت داليا زيادة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إكس" تويتر سابقا: "كراهية إسرائيل أعمت عيون المصريين وغيبت عقولهم!" وفق زعمها .

داليا زيادة التى باتت معروفة بالولاء للاحتلال الإسرائيلي وتظهر على وسائل إعلامه العبرية بصفة دائمة، تابعت قائلة فى تغريدتها، "مدهش بكل المقاييس هذا الدعم المبالغ فيه لإيران من جانب الإعلام المصري واللجان الإليكترونية التابعة للدولة المصرية، وعموم الشعب المصري أيضًا، رغم كل الأذى الذي تسببت فيه إيران لمصر طيلة عقود".

داليا زيادة تصف المصريين باللجان بسبب دفاعهم عن إيران

وعادت للتغريد مجددا زاعمة، اللجان الإليكترونية التابعة للدولة في مصر بيهللوا لإيران، هو المصريين المسلمين اتحولوا من سنة لشيعة أمتى؟!

صورايخ إيران، فيتو

أرفقت تغريدتها المريبة بصور من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مصر، وتناوله وجبة كشري فى محل أبو طارق برفقة وزير خارجية مصر والأمين العام لجامعة الدولية العربية الأسبق، عمرو موسى، مستغلة واقعة تسمية إيران شارع باسم خالد الإسلامبولي المتورط فى قضية اغتيال الرئيس السادات، بهدف التحريض على العلاقات الشعبية بين البلدين.

تاريخ علاقة داليا زيادة مع الاحتلال الإسرائيلي

وتعود علاقة داليا زيادة العلنية مع الصهاينة فى ٢٠١٣، خلال مؤتمر المنتدى العالمى للدفاع عن اليهود، و٢٠١٨ أيضًا ظهرت فى لقاءات مع شخصيات صهيونية للترويج للتطبيع مع الاحتلال، متجاهلة جرائمه بحق الفلسطينيين. عام ٢٠٢٣، بعد بدء العدوان على غزة، تبنّت داليا خطابًا معاديًا للمقاومة، ووصفت حرب الإبادة التى تنفذها إسرائيل تجاه أطفال ونساء قطاع غزة، بأنها حرب ضد الإرهاب محملةً الفلسطينيين المسؤولية عن الجرائم التى يرتكبها الاحتلال فى حقهم.

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غادرت داليا زيادة، مصر فى نوفمبر ٢٠٢٣ بعد موجة انتقادات واسعة، وظهرت فور وصولها إلى الخارج فى لقاءات مع شخصيات صهيونية، أبرزها فلور حسن ناحوم، نائبة عمدة القدس، وهى من أبرز الشخصيات الإسرائيلية التى تعمل على تحسين صورة الاحتلال دوليًا، استمرت فى نشر تصريحات عدائية ضد الفلسطينيين والعرب، واتهمت كل من يرفض التطبيع بأنه عائق أمام السلام، متناسية أن الاحتلال هو أساس كل الصراعات فى المنطقة، وشاركت فى عدة مؤتمرات ومنتديات حول العالم للدفاع عن صورة إسرائيل وتلميع سمعته.

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