بعد تهنئة داليا زيادة لجيش الاحتلال، صحيفة عبرية تكشف تفاصيل صورة الفلسطينيين العراة

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الأحد، أن الأشخاص الذين اعتقلهم الجيش وصورهم شبه عراة شمال قطاع غزة، من المدنيين وليسوا من عناصر حماس كما زعم متحدث الجيش الإسرائيلي.

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حقيقة صورة المعتقلين الفلسطينيين العراة



وأظهرت صور من غزة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس الماضي، اعتقالًا جماعيًا من قبل جيش الاحتلال لرجال أجبروا على خلع ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية، والركوع في الشارع، وارتداء عصابات الأعين، ووضعهم في ناقلة عسكرية.

نشر جيش الاحتلال مقاطع مصورة توثق اعتقاله عشرات الفلسطينيين من مدارس الإيواء في شمال غزة. العشرات من المعتقلين تعمد تصويرهم وهم عُراة ومقيدون قبل أن ينقلهم إلى جهة مجهولة، وهم يتزيّنون بأبهى ملابس العزّة، فيُعرّونه من قوّة وهمية مُصطنعة. pic.twitter.com/ZP4dvYQURk — الأمير ياسين (@M86950933) December 7, 2023

وأثارت هذه الصور، منذ انتشارها الخميس الماضي، نقاشات في إسرائيل وكثير من الدول حول العالم.



فقد ظهر فيها مجموعة من الشبان الفلسطينيين، الذين تقول السلطات الإسرائيلية إنهم من عناصر النخبة في حركة حماس ممن سلّموا أنفسهم، رافعين أيديهم، خلال المعارك في قطاع غزة.

صورة تعرية الفلسطينيين فى خان يونس



وفيما ذكرت بعض المواقع الإخبارية، أنها التقطت في شمال القطاع، قالت مواقع أخرى إنها في خان يونس في الجنوب.

ويظهر في الصور عشرات الشبان الفلسطينيين، غالبيتهم شبه عراة، وهم مقيدو اليدين، فيما يصرخ جنود إسرائيليون في وجوههم ويوجهون لهم الأوامر بفظاظة.

بعض المعلقين في إسرائيل عدّوا الصور دليلًا على النصر في هذه الحرب، خصوصًا في ظل عدم توافر صور يظهر فيها يحيى السنوار، زعيم حماس في قطاع غزة، أو محمد ضيف، قائد كتائب عز الدين القسام، أو نائبه مروان عيسى، مستسلمين أو قتلى.

كالمعتقلين الفلسطينيين، فيتو

جدير بالذكر أن الناشطة داليا زيادة، التي اعتادت إثارة الجدل منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، بدعمها للاحتلال والكيان الصهيوني، عبرت اليوم عن شماتة فى عناصر المقاومة بسبب المزاعم حول تلك الصورة، معتبرة أنها دليل على انكسار المقاومة الفلسطينية ونصر للاحتلال الإسرائيلي فى حرب غزة.

استهداف آليات عسكرية بقذائف الياسين 105

فى سياق المعارك، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الأحد استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

ولفتت الكتائب الفلسطينية إلى استهداف 5 دبابات صهيونية وناقلة جند و3 جرافات عسكرية بقذائف الياسين 105 بحي الشجاعية شرق غزة"

أبو عبيدة يعلن عن عمليات المقاومة فى غزة

وكان أكد أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن عناصر المقاومة تمكنوا من قتل عدد كبير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل محقق، لافتا إلى أن العدو لا يزال يتلقى الضربات الموجعة، والتي كان آخرها في قلب القدس وأنحاء الضفة.

وتابع أبو عبيدة خلال كلمة له مساء اليوم الأحد قائلا: تمكنا من التدمير الكلي أو الجزئي لأكثر من 180 آلية عسكرية خلال الأيام العشرة الأخيرة، مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ.

كما أشار أبو عبيدة، إلى ان كتائب القسام نفذت عددا كبيرا من العمليات النوعية ضد القوات تنوعت بين مهاجمة القوات الراجلة وعمليات القنص وتفجير حقول الألغام، لافتا إلى أن العمليات التي قامت بها عناصر المقاومة الفلسطينية نجحت في إيقاع عدد كبير من القتلى بين صفوف العدو وعاد معظم مجاهدي القسام بسلام.



وجدد أبو عبيدة التأكيد، على أن ما يحققه العدوان البري هو التدمير والقتل العشوائي قائلا: العدو فشل في محاور القتال، وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته.. وأن العدو فشل في شمال القطاع وجنوبه، وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى في القطاع

وأشار خلال كلمته إلى أن الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقية فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطها، مشيرا إلي أن تكرار العدو التبجح بالإعلان عن هدف القضاء على المقاومة في غزة كلام للاستهلاك المحلي، وإرضاء جمهوره اليميني المتطرف.



كما أكد أبو عبيدة علي انه لم ولن يخرج أحد من أسرى العدو أو محتجزيه إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلناه منذ بداية المعركة

