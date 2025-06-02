عراقجي: لدى مصر وإيران إرادة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إن لدى مصر وإيران إرادة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “نأمل أن يتحقق وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى”.

وتابع: “عمليات الحوثي موجهة ضد السفن الإسرائيلية أو التي تتجه إلى الكيان الصهيوني، ونرفض الأسلحة النووية ولا نسعى لامتلاكها ولا يمكن أن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم".

كما شدد علي تجديد مطالبهم بأن تكون منطقتنا خالية من الأسلحة النووية، وإذا كان هدف المفاوضات النووية حرماننا من نشاطنا السلمي فالاتفاق لن يكون ممكنا.

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