الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الإسعاف الإسرائيلي: أكثر من 422 قتيلا ومصابا منذ بداية الحرب مع ‎إيران

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

قال الإسعاف الإسرائيلي اليوم الإثنين: 22 قتيلا وأكثر من 400 جريح منذ بداية الحرب مع ‎إيران.

 

إخلاء مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران

 في سياق متصل، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: بوق التحريض الإيراني في طريقه للاختفاء؛ فقد بدأنا إخلاء ‎طهران.

وأصدر جيش الاحتلال عددا من الإنذارات لإخلاء مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران.

 

السيطرة على سماء طهران

 بدوره، زعم رئيس وزراء  الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده نجحت في السيطرة على سماء طهران، وذلك خلال تصريحات له من قاعدة تل نوف الجوية بمنطقة رحوفوت في تل أبيب.

وقال في تصريحات من موقع القاعدة الجوية، اليوم الإثنين: إن على سكان طهران إخلاء منازلهم، لأن إسرائيل ستتخذ بعض الإجراءات اللازمة، وفق تعبيره.

 

تدفيع سكان طهران ثمنًا باهظًا

وادعي أن بلاده تتجه لتحقيق هدفين رئيسيين، وهما: القضاء على التهديدين النووي والصاروخي الإيراني.

وختم مشددا على أن إسرائيل "على طريق النصر".
جاءت تلك التصريحات بعدما توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدفيع سكان طهران ثمنًا باهظًا، قبل أن يتراجع ويوضح أنه قصد دفعهم إلى إخلاء منازلهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران الاسعاف الاسرائيلي جيش الاحتلال طهران إسرائيل

مواد متعلقة

ترامب: الإيرانيون يريدون اتفاقا وعلى طهران التحرك لإبرام صفقة قبل فوات الأوان

لحظة قصف طائرات الاحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في ‎طهران (فيديو)

جيش الاحتلال يستهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في ‎طهران

وزير جيش الاحتلال: بدأنا إخلاء ‎طهران وبوق التحريض الإيراني في طريقه للاختفاء

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 عبر الخط الأرضي

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة (صور)

قرار حاسم من الكهرباء بشأن العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال

حرب شرسة الأيام القادمة، توفيق عكاشة يكشف خطة التحرك البري ضد إيران بجماعات مسلحة

ترقبوا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

لحظة قصف طائرات الاحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في ‎طهران (فيديو)

خبيرة تكشف الأسباب الخفية وراء التراجع المفاجئ للدولار بالبنوك

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

الحرب الإسرائيلية الإيرانية ترفع سعر طن القصدير 1000 دولار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعبي وشقاي دخل في ميراث أبي كيف استرد حقي؟"، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم رزق كبير

هل قراءة القرآن من الموبايل لها نفس أجر المصحف؟ عضو بمركز الأزهر تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الجبهة الداخلية الإسرائيلية تطالب المواطنين بالبقاء قرب الملاجئ الجيش الإسرائيلي: هدف الحرب مع إيران ضرب برنامجها النووي الجيش الإسرائيلي: سنواصل الهجوم على إيران ولن نكشف معلومات عن بنك الأهداف