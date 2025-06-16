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صحة ومرأة

لتحلية لذيذة ومميزة، طريقة عمل القرع العسلي

قرع العسل،فيتو
قرع العسل،فيتو

طريقة عمل القرع العسلي، من أصناف الأكلات لذيذة الطعم، والتي يمكن أن تصنعها ست البيت لتقدمها كتحلية شهية لأفراد الأسرة في هذا الجو الحار، بدلا من شراء أصناف جاهزة من الحلويات المكلفة، كما يمكن عمله كوجبة للغداء.
 

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وطريقة عمل القرع العسلي من الوصفات التي يمكنك عملها بخطوات بسيطة، كصنف تحلية لذيذ ومختلف لأفراد أسرتك، وهناك أيضا طريقة عمل قرع العسل الحادق، والذي يصلح كوجبة.


طريقة عمل القرع العسلي الحلو بالمكسرات والبشاميل
 

طريقة عمل القرع العسلي

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل القرع العسلي الحلو، والتي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو لضيوفك كتحلية شهية، من خلال السطور التالية.

 

مقادير عمل القرع العسلي الحلو 
 

كيلو قرع عسل أو واحدة قرع عسلي متوسطة الحجم 
2 كوب سكر
2 ملعقة كبيرة دقيق
2كوب ماء
6 ملاعق كبيرة لبن بودرة.
2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة فانيليا جوز هندو مكسرات (حسب الرغبة)

 

خطوات عمل القرع العسلي الحلو: 
 

يقشر القرع ويقطع صغيرًا وينقع فى السكر لمدة نصف ساعة ثم يسلق القرع فى كوبين الماء وكوبين السكر ويصفى مع الاحتفاظ بالماء المتبقي من السلق وييهرس بالشوكة ويقلب بالمكسرات.
يقلب الدقيق والسمن على النار ويضاف اللبن البودرة المذاب فى الماء المتبقي من عملية السلق ويضاف السكر حسب الحاجة
ويوضع على نار هادئة ونستمر في التقليب حتى يغلظ قوامه مثل البشاميل
ولكن قوامه يكون اخف قليلًا من البشاميل العادي ثم يوضع القرع المهروس والمضاف اليه مكسرات في صينية مدهونة قليل من البشميل 
وأخيرًا طبقة البشاميل ويسوى بالفرن لمدة حوالي نصف ساعة وبألف هنا.

 

طريقة عمل القرع العسلي الحادق باللحم المفروم 
 

وتقدم الشيف ريمو، طريقة عمل القرع العسلي الحادق، من الوصفات التي تصلح كوجبة للغداء متكاملة العناصر الغذائية، الى جانب أن طعمها لذيذ، وسهلة التحضير.
 

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½ كجم لحم مفروم 
½ كجم قرع (مقشر ومقطع إلى مكعبات) 
2 بصل (شرائح متوسطة الحجم) 
1 ك دهب زيت 
2 طماطم (شرائح) 
2 ملعقة كبيرة زبادي 
2 ملعقة صغيرة صلصة
الملح حسب الذوق 
1 ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة كزبرة وكمون وبصل بودره
2 فلفل أخضر شرائح صغيرة
1 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة 
½ ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة لكل من زنجبيل وثوم بودره
2-4 فلفل أسود حبوب

 

خطوات عمل القرع العسلي الحادق


توضع مقلاة على نار متوسطه ويوضع بها الزيت ثم نضيف القرع ويقلب حتى يجف من الماء.
ويقلى اللحم مفروم ويضاف الزنجبيل وبودرة الثوم في نفس المقلاة حتى يقترب من النضج.
يتم إضافة كل التوابل والطماطم والزبادى ويقلب.
يضاف البصل ويقلى مع القرع ويخلط جيدا.
نقوم بإضافة بعض الفلفل الأخضر والكزبرة ويقلب على النار حتى يختلط تماما 
يقدم مع الخبز المحم منه هزه من وبألف هنا.

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