فوائد البصل الأخضر، 6 أسباب تدفعك لتناوله

البصل الأخضر هو أحد الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية والتي يسهل تحضيرها وله الكثير من الفوائد الصحية للبصل الأخضر.

مفيد لصحة العين

ويحتوي البصل الأخضر على فيتامين أ، وهو ضروري لبصر منتظم ولصحة وقوة العينين، بالإضافة إلى الكاروتينات مثل اللوتين والزياكسانثين، بالإضافة إلى ذلك، فهو يحمي العينين من الالتهابات ويحارب الضمور البقعي، وهو اضطراب يسبب فقدان البصر بحسب Times of india

يقلل من فرص الإصابة بالسرطان

الكبريت، الموجود بكثرة في البصل الأخضر، مفيد لجسمك، والأهم من ذلك، أنه يقلل من فرص الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى ذلك، فهو يحارب السرطان لأنه يحتوي على مواد مثل الفلافونويد وكبريتيد الأليل التي تمنع الإنزيمات التي تسبب نمو الخلايا السرطانية. لذا يجب إدخال البصل الأخضر في نظام الغذائي لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

يسهل الهضم

البصل الأخضر



يوصى دائمًا بالبصل الأخضر كوجبة خفيفة سريعة ويساعد البصل الأخضر على تحسين عملية الهضم، كما أنه غني بالألياف.

و إذا كان أي شخص يعاني من مشاكل هضمية حادة، بما في ذلك التهاب المعدة والحموضة والإمساك وغيرها من الحالات، فيمكنه تناول البصل الأخضر بشكل متكرر لتسريع عملية الهضم.

وتعمل الألياف الموجودة في البصل الأخضر على تسهيل حركة البراز، كما أنها تجعل الجهاز الهضمي نشطًا للغاية وتساعد في علاج الأمعاء المنتفخة.

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي بتناول 20 إلى 30 جرامًا من البصل الأخضر مرتين في اليوم، في الصباح والمساء.

ويمكن تناوله مع خضروات أخرى على الغداء أو العشاء، ولكن لا يجب نسيان تضمينه في نظام الغذائي اليومي، نيئًا أو مطبوخًا.

تقوية القلب



يساعد البصل الأخضر على الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم بشكل طبيعي.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد HDL، ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار LDL، ويحفز نشاط عضلة القلب، بالإضافة إلى ذلك، فإن البصل الأخضر مفيد بشكل خاص في الحد من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، مما يساعد الناس على العيش لفترة أطول وبصحة أفضل.



يعزز نضارة البشرة



المكون الذي يساعد في تصنيع الكولاجين في الجسم هو فيتامين C، والذي يوجد في البصل الأخضر.



يتطلب الحفاظ على ليونة الجلد هذا الكولاجين بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعطي البشرة النعومة المطلوبة وحتى يساعد في منع التجاعيد.



يقوي العظام



يحتوي البصل الأخضر على كميات كبيرة من العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين C وفيتامين K، مما يجعله مصدرًا ممتازًا لهذه العناصر الغذائية وهذه الفيتامينات ضرورية لعمل العظام بشكل طبيعي بينما يساعد فيتامين C في تصنيع الكولاجين، الذي يعطي عظامك قوتها، فإن فيتامين K ضروري للحفاظ على كثافة العظام.

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