مانشستر يونايتد وتوتنهام يتصارعان على مهاجم أفريقي

كشفت تقارير صحفية أن هناك حالة تفاؤل داخل مانشستر يونايتد بشأن إمكانية التعاقد مع المهاجم الكاميروني بريان مبيومو، لاعب برينتفورد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، رغم اهتمام توتنهام هوتسبير الكبير بضم اللاعب.

وتبلغ القيمة السوقية لمبيومو نحو 60 مليون جنيه إسترليني، ويعد هدفًا مشتركًا لكلا الناديين، غير أن توتنهام يبدو متقدمًا نظريًا في السباق بفضل تعاقده مع مدرب برينتفورد السابق، توماس فرانك، الذي يتمتع بعلاقة قوية مع اللاعب ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير في قرار مبيومو.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية أن إدارة الشياطين الحمر واثقة من قدرتها على حسم الصفقة لصالحها هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن مبيومو أبلغ المقربين منه برغبته في الانضمام إلى مان يونايتد، رغم أن توتنهام سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو عامل جذب مهم لأي لاعب.

وأشارت أيضًا إلى الدور الفعال الذي يلعبه الحارس الكاميروني أندريه أونانا، في محاولته إقناع مواطنه بالقدوم إلى ملعب أولد ترافورد، وهو ما يعزز موقف يونايتد في المفاوضات الجارية.

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