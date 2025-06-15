تفاصيل عقد توتنهام مع نجم بايرن ميونخ

كشفت تقارير أن ماتيس تيل، مهاجم بايرن ميونخ، أصبح على مشارف الانضمام نهائيا إلى توتنهام هوتسبير، هذا الصيف، بعدما أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي، معارا إلى النادي اللندني.

وبات توتنهام على وشك ضم المهاجم الفرنسي، مقابل 35 مليون يورو، بعدما استعاره نظير 10 ملايين يورو.

تفاصيل عقد لاعب بايرن ميونخ مع توتنهام

ومن جانبه، ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الأحد، أن تيل سيوقع على عقد لمدة 6 سنوات مع توتنهام، رغم اكتفاء صاحب الـ20 عاما بتسجيل 3 أهداف فقط، خلال مشاركته في 20 مباراة مع السبيرز، أثناء فترة الإعارة.

يذكر أن بايرن ضم تيل، البالغ من العمر 20 عامًا، من صفوف رين في صيف 2022، مقابل 28.5 مليون يورو شاملةً الإضافات.

ويستعد بايرن ميونخ الألماني مع نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، علي ملعب “تي كيو إل” ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية 2025.

ويخوض العملاق البافاري منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه كلًا من بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيور الأرجنتيني، وأوكلاند سيتي.



وسبق لبايرن ميونخ أن تُوّج بلقب كأس العالم للأندية في مناسبتين، الأولى على حساب الرجاء المغربي، والثانية أمام تيغريس أونال المكسيكي.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي



موعد مباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية، الأحد 15 يونيو، في اللقاء الذي سيقام على ملعب “تي كيو إل”.

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية



وتنقل مباريات كأس العالم للأندية عبر مجموعة قنوات “mbc” هي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي على شبكة “DAZN” أيضًا.

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