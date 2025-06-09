نجم مانشستر يونايتد يوافق على الانتقال إلى النصر السعودي بسبب رونالدو

يستعد أحد مواهب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الشابة للانتقال لبطولة الدوري السعودي، واللعب لصفوف نادي النصر إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

جارناتشو يقترب من النصر السعودي

وبحسب ما ذكره الصحفي "بابلو أوليفيرا"، فإن الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر، الذي ارتبط اسمه بقوة بالنصر خلال الساعات القليلة الماضية، قد يكون قريبًا من الانتقال إلى صفوف العالمي.

وتشير التقارير إلى أن جارناتشو أبدى اهتمامه بالانتقال للعب إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة بعد توتر العلاقة بينه وبين الجماهير والمدرب روبن أموريم في الفترة الأخيرة.

وسافر النجم الأرجنتيني إلى روما في إجازة مع صديقته إيفا جارسيا، هربًا من الأزمة التي يعيشها مع نادي اليونايتد، وبعد أن طلب مدربه البدء في البحث عن نادٍ جديد له.

وأضاف الصحفي أن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع أليخاندرو جارناتشو كبديل للويس دياز الذي رفض العروض السعودية، مشددًا على أن وجهته القادمة ستكون الانتقال إلى برشلونة فقط في حال رحيله عن صفوف ليفربول.

النصر السعودي يعرض 80 مليون إسترليني لشراء جارناتشو

وأشار إلى أن النادي السعودي يعرض على إدارة مانشستر يونايتد عرضًا يصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني؛ لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما.

أليخاندرو جارناتشو كان قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ناشئي أتلتيكو مدريد عام 2020، ليخوض منذ ذلك الوقت 144 مباراة، أحرز خلالها 26 هدفًا، وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ويحظى اللاعب، الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 45 مليون يورو، باهتمام عدد من الأندية الأوروبية أبرزهم نابولي، وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن وتشيلسي.

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