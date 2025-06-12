رسميا.. الدنماركي توماس فرانك مدربًا جديدًا لـ توتنهام الإنجليزي

وحسم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ملف المدرب الجديد، مساء اليوم الخميس، بالإعلان رسميا عن خليفة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو الذي تمت إقالته منذ أيام.

توماس فرانك مدربا جديدا لفريق توتنهام

وأعلن النادي اللندني توتنهام، في بيان عبر موقعه الرسمي، تعاقده مع الدنماركي توماس فرانك، ليكون المدير الفني للفريق الأول.

وأوضح البيان أن عقد مدرب برينتفورد السابق مع السبيرز، يمتد حتى صيف 2028.



خبرات توماس فرانك في الكرة الإنجليزية

ويملك فرانك خبرات هائلة في الكرة الإنجليزية بعدما عمل مدربا لبرينتفورد منذ عام 2016، ليقدم الفريق تحت قيادته نتائج ومستويات جيدة.

وبحسب البيان، فإن فرانك استقدم من برينتفورد أيضا عددا من طاقمه المعاون، بالإضافة إلى أندرياس جيورجسون من مانشستر يونايتد.

ويأتي تعيين فرانك مدربا لتوتنهام بعد الانفصال عن بوستيكوجلو، الذي أعاد الفريق لمنصات التتويج بعد سنوات طويلة، حيث قاده للفوز بلقب الدوري الأوروبي بنهاية الموسم الماضي.

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