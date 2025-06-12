الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا.. الدنماركي توماس فرانك مدربًا جديدًا لـ توتنهام الإنجليزي

توماس فرانك، فيتو
توماس فرانك، فيتو

وحسم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ملف المدرب الجديد، مساء اليوم الخميس، بالإعلان رسميا عن خليفة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو الذي تمت إقالته منذ أيام.

 

توماس فرانك مدربا جديدا لفريق توتنهام

 وأعلن النادي اللندني توتنهام، في بيان عبر موقعه الرسمي، تعاقده مع الدنماركي توماس فرانك، ليكون المدير الفني للفريق الأول.

وأوضح البيان أن عقد مدرب برينتفورد السابق مع السبيرز، يمتد حتى صيف 2028.
 

خبرات توماس فرانك في الكرة الإنجليزية

ويملك فرانك خبرات هائلة في الكرة الإنجليزية بعدما عمل مدربا لبرينتفورد منذ عام 2016، ليقدم الفريق تحت قيادته نتائج ومستويات جيدة.

وبحسب البيان، فإن فرانك استقدم من برينتفورد أيضا عددا من طاقمه المعاون، بالإضافة إلى أندرياس جيورجسون من مانشستر يونايتد.

ويأتي تعيين فرانك مدربا لتوتنهام بعد الانفصال عن بوستيكوجلو، الذي أعاد الفريق لمنصات التتويج بعد سنوات طويلة، حيث قاده للفوز بلقب الدوري الأوروبي بنهاية الموسم الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توماس فرانك الدنماركي توماس فرانك توتنهام هوتسبير توتنهام أنجي بوستيكوجلو

مواد متعلقة

رسميا، توتنهام يعلن إقالة مدربه بوستيكوجلو

سون نجم توتنهام أحدث المطلوبين في الدوري السعودي

إيفرتون ملك التعادلات في موسم البريميرليج ورقم خاص لـ توتنهام

توتنهام ينهي انتظار 17 عاما، أرقام مثيرة من نهائي الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

حكومة الدبيبة ترفض نقل منظمي قافلة الصمود بحرا في حال تعذر عبورهم من مصر

مصر رفضت عبور قافلة الصمود منذ 10 أيام، وخالد يوسف يكشف دور كمال أبو عيطة في الاتصالات

بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة

توجيه عاجل من البترول بعد واقعة اشتعال سيارة البنزين بالعاشر

الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات

يحمل ذكرى سيئة مع الأحمر، كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي

إلهام شاهين تتراجع عن حلم حتشبسوت بعد مفاجأة بالأشعة المقطعية

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل تاجر المجوهرات أحمد المسلماني بالبحيرة (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الحج الذي لا يُغيّر أخلاق صاحبه غير مقبول

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالخلاف مع مدير العمل

المزيد
الجريدة الرسمية