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رياضة

جارناتشو يصدم إدارة مانشستر يونايتد

جارناتشو، فيتو
جارناتشو، فيتو

 توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولاعبه الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاتفاق بشأن رحيل الأخير عن أولد ترافورد هذا الصيف.

 

أزمة جارناتشو مع مدرب مانشستر يونايتد 

 ودخل جارناتشو في أزمة مع ناديه، في أعقاب تصريحاته عقب مباراة نهائي بطولة الدوري الأوروبي، التي خسرها يونايتد أمام توتنهام.

وأصبح جارناتشو مهددا بمغادرة ملعب أولد ترافورد، بعد انتقاد مدربه البرتغالي روبن أموريم، الذي لم يدفع به في التشكيل الأساسي أمام توتنهام.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن جارناتشو سيرحل عن مانشستر يونايتد، بعد أن تم الاتفاق بين النادي واللاعب.

وأضاف رومانو، أن جارناتشو بدأ بالفعل في التواصل مع الأندية المهتمة بضمه، سواء داخل إنجلترا أو خارجها.

أبرز الأندية المهتمة بضم جارناتشو 

وأبدت بعض أندية البريميرليج وكذلك باير ليفركوزن، بقيادة إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق، رغبتها في ضم جارناتشو، لكن يبدو أن البقاء في إنجلترا هو خياره الأكثر جدية.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الجدية بين الأندية المهتمة باللاعب ومانشستر يونايتد، قريبًا جدًا بعد قرار فتح الباب أمام رحيل جارناتشو.

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