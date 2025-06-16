بسبب الضرائب والديون وأحداث المنطقة، نواب يرفضون مشروع الموازنة العامة 2025/ 2026

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، رفضهم لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026، بسبب ارتفاع حجم الدين، واعتمادها على الضرائب فى زيادة حجم الإيرادات، وسط مطالبات بإعادة هيكلتها لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026

رفض النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026.

وقال فرغلي خلال المناقشات في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "إن الحكومة بنت الموازنة على الضرائب التي تمثل 85% من الإيرادات".



النسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي

وأضاف "تحايلت على النسب الدستورية المقررة"، مشيرًا إلى النسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وتابع: "معاش تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة أقل من دولار يوميًا"، وأضاف "هذه الموازنة الأسوأ في تاريخ الدولة المصرية".

وأضاف: "الموازنة اختلفت عن احتياجات الشعب المصري"، وانتقد رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ووجود 64% من الاستخدامات لفوائد القروض.

مشروع الموازنة العامة للدولة

فيما أعلنت النائب مها عبدالناصر، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.



وقالت النائبة: نناقش اليوم موازنة الدولة في سنة صعبة جدًا، والأرقام التي بها ربما ستتغير بسبب الأحداث الجيوسياسية التي تمر بالمنطقة والعالم، بالإضافة إلى أن 65% من إجمالي الموازنة لخدمة الدين فقط.

واستكملت النائبة كلمتها: أعتقد أن الظروف التي يمر بها العالم كله قد فهمنا جيدًا معها أن التقدم والعلم هما من يجعلان الدولة قوية وتستطيع الوقوف على قديمها تحت أي ظرف، وبالنظر لمخصصات التعليم في الموازنة المصرية نجدها بنسبة 1.5% من الموازنة، وبالتالي التعليم ليس على أولوية الموازنة، واستمرار التعامل مع التعليم دون وضعه كمشروع قومي الأهم خلال السنوات العشرة القادمة فلن يتغير شيء، وحتى أرقام ومخصصات التعليم مقارنة بدول إفريقيا والعربية هي الأقل بصورة غير مقبولة، بالنسبة لإسرائيل نجد مخصصات التعليم 10%، وفي إيران 5%..، وبناء عليه أرفض الموازنة للمرة الخامسة.

وبدوره رفض النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة، قائلا للعام السابع لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى على التوالى، أرفض مشروع موازنة الحكومة، موجها انتقادات للحكومة بسبب ارتفاع حجم الدين.

صراع على ملف الطاقة

كما أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه لمشروع الموازنة، قائلا،: ما تشهده المنطقة سينتج عنه صراع على ملف الطاقة، وهو أمر سيمثل أهمية كبيرة فى الموازنة، حيث أن تقديرات أرقام حساب برميل البترول 62 دولار ولكنه قد يصل إلى 100 دولار، وبالتالى تلك التقديرات يجب إعادة هيكلتها والنظر لها فى ظل الأزمة الحالية، نظرا لأن ذلك يؤثر على السلع الأساسية السلع والقمح، وهو ما يؤثر علينا بالسلب

وتابع، كنت أرى من الأفضل اعتماد الموازنة السابقة للعمل بها فى الفترة المقبلة، لحين إعداد تقدير حقيقى بعد ظهور ملامح الأزمة الحالية حتى تكون التقديرات واقعية.

وأضاف أبو العلا، كما أرى أن ملف الدعم يحتاج إلى زيادة بنسبة 25 أو 30 لمواجهة التضخم المحتمل بسبب تلك الأزمة، كما لابد من الاستعداد جيدا لعدم التعرض لانقطاع التيار الكهربائى.

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