محافظ الإسماعيلية يشدد على أهمية الحفاظ على الموارد المائية

شدد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على ضرورة الحفاظ على كافة الموارد المائية للمحافظة، وحمايتها من التلوث.



الحفاظ على حق الأجيال القادمة في المحافظة

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة العمل بسياسة الفريق الواحد والتعاون المشترك بين كافة الأجهزة المعنية، لتحقيق النتائج المستهدفة، وتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطن الإسماعيلي، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في موارد المحافظة.

مناقشة مشكلات مياة الشرب بالمحافظة

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عقد اجتماعًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب بمراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ بهدف تحديد المشكلات ذات الاولوية العاجلة للعمل على حلها وتوفير حياة كريمة للمواطن الإسماعيلي وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.

حل كافة مشكلات المياه

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على سرعة حل كافة المشكلات المتعلقة بتوفير مياه الشرب النقية بكافة أرجاء المحافظة، من خلال تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية، وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الشريكة والمجتمع المدني، لتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطني الإسماعيلية.

مناقشة احتياجات المحافظة من مياه الشرب

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة احتياجات محافظة الإسماعيلية من مياه الشرب بكافة المراكز والمدن، الموقف التنفيذي لمحطات مياه الشرب القائمة بالمحافظة (إجمالي عدد المحطات، إجمالي الطاقة التصميمية، إجمالي الطاقة الفعلية، إجمالي أطوال شبكات المياه، إجمالي عدد روافع المياه)، وموقف المناطق الأكثر احتياجا لمياه الشرب (الأماكن المتضررة، نوع المشكلة، الحلول الدائمة، والحلول المتعجلة)، علاوة على الاحتياجات العاجلة لمشروعات مياه الشرب بمحافظة الإسماعيلية.



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