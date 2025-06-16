جبهة داخلية صلبة في ظل تحديات إقليمية متصاعدة

في ظل اشتداد التوترات الإقليمية وتغير موازين القوى في الشرق الأوسط، تقف مصر كركيزة استقرار لا غنى عنها، بجبهة داخلية أثبتت وتثبت صلابتها رغم العواصف، وبشعب يمتلك وعيًا سياسيًا وخبرة تاريخية عريقة في مواجهة التحديات.



فالجبهة الداخلية صلابة نابعة من الوعي والتاريخ ولنتذكر الماضى القريب منذ ثورة 30 يونيو وحتى اليوم، استطاع الشعب المصري أن يُثبت أنه العمود الفقري للدولة في مواجهة التحديات، سواء كانت أمنية، اقتصادية، أو سياسية.

هذه الجبهة الداخلية لا تقوم فقط على مؤسسات قوية كالجيش والشرطة والقضاء، بل ترتكز أيضًا على وحدة نسيج المجتمع المصري رغم تنوعه الثقافي والديني.



إرث تاريخي من الوطنية تشكل عبر قرون من مقاومة الاحتلال والخضوع فقط للوطن. وعي سياسي متزايد، جعل من الشعب حارسًا للتوازن الوطني، يرفض الفوضى، ويقف في وجه محاولات بث الانقسام أو التشكيك.

فالقيادة السياسية المصرية، التى على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدركت منذ البداية أن الأمن القومي يبدأ من الداخل. لذلك، عملت الدولة على إصلاحات اقتصادية صعبة، ومحاربة الإرهاب في سيناء، ورفع كفاءة البنية التحتية، مع الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.

وفى ظل التحديات الإقليمية محيط مضطرب وتحولات خطيرة تمر منطقة الشرق الأوسط بتحولات عميقة، أبرزها الصراع الإيراني الإسرائيلي الذي بات يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة. بالاضافة إلى استمرار الأزمات في السودان وليبيا، ما يفرض ضغوطًا أمنية وإنسانية على حدود مصر الجنوبية والغربية.



بالاضافة الى ما يحدث فى غزة وما تفعله اسرائيل بل الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتأثيراته على استقرار قطاع غزة، وهو ملف ترتبط به مصر تاريخيًا وجغرافيًا. وإذا نظرنا إلى تحركات تركيا في البحر المتوسط، والتي تتقاطع مع المصالح المصرية في ملف الغاز والطاقة. وأيضا الملف الإثيوبي وسد النهضة، الذي لا يزال يمثل قلقا استراتيجيًا لحقوق مصر المائية.

ورغم هذا المحيط المشتعل، تبنّت مصر سياسة خارجية قائمة على التوازن، تسعى لإحتواء الأزمات، وتفعيل أدوات الدبلوماسية، دون التفريط في المصالح أو التهاون في الأمن القومي. ونجد قوة مصر ألا وهى القوات المسلحة قوة الردع وصمام الأمان عبر التاريخ.

الشعب المصري، رغم التحديات، يتمتع بصبر استثنائي ووعي نابع من تجربة طويلة مع التحولات. في كل مرحلة مفصلية، كان الشعب هو من يساند الدولة، وهو من يمنح الشرعية، ويدفع فاتورة الاستقرار، ويحصّن البلاد من السقوط في مستنقعات العنف أو الفوضى.



ولا يمكن إغفال دور المرأة المصرية، والشباب، والطبقة الوسطى، كمكونات فاعلة في تعزيز الجبهة الداخلية، سواء في مواقع العمل، أو في مراكز صنع القرار، أو في دعم الاستحقاقات الانتخابية.

فمصر قادرة وماضية بثقة، مصر اليوم ليست مجرد دولة تسعى للبقاء، بل أمة تسعى للنهضة. جبهتها الداخلية الصلبة ليست فقط سياجًا واقيًا من التحديات، بل منصة انطلاق نحو مستقبل أفضل. ومع شعب واعٍ، وجيش قوي وشرطة وطنية وحامية للامن الداخلى، وقيادة تدرك حساسية المرحلة، تظل مصر في موقع الريادة، والقدرة على الصمود والمبادرة، مهما تعاظمت التحديات. فمصر دائما قادرة وعظيمة وقوية في قلب العالم.

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